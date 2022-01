In den fünf Gemeinden St. Veit i. d. Südsteiermark, Ehrenhausen/Weinstraße, Gamlitz, Gabersdorf und Straß i. Steiermark sollen noch im Sommer die Bauarbeiten für das Glasfasernetz beginnen.

Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) übernimmt die Errichtung und den Betrieb des Netzes für ca. 8000 Haushalte.

„Glasfaser ist die Zukunft. Wir sind überzeugt, dass die Errichtung von Glasfasernetzen positiv auf das Leben und Wirtschaften in unseren Gemeinden auswirken wird,“ sagt Gerhard Rohrer, Bürgermeister der Gemeinde St. Veit i.d. Südsteiermark, im Namen der fünf Bürgermeister.

Demnächst werden alle fünf Gemeinden im Gemeinderat den formalen Beschluss zum Glasfaserausbau mit der öGIG gefasst haben. Dann müssen noch die Haushalte und Betriebe in den vorgesehenen Ausbaugebieten zustimmen: „40% der möglichen Anschlüsse müssen bestellt werden, dann können im Sommer die Bauarbeiten in den ersten Gemeinden starten“, erklärt Hartwig Tauber, Geschäftsführer der öGIG. Spätestens im März soll in den ersten Gemeinden bestellt werden können.

Bauabschluss bis Ende 2023

„Läuft alles nach Plan, werden bis Ende 2023 die Bauarbeiten in allen fünf Gemeinden abgeschlossen und die Netze aktiv sein,“ so Tauber.

Das Volumen des Projekts liegt bei rund 35 Millionen Euro. Kosten entstehen für die Gemeinden aber keine. „Es war uns wichtig, einen Projektpartner zu finden, der in einem Atemzug die versprochenen Gebiete ausbaut. Dass dabei die Gemeindebudgets verschont bleiben, ist natürlich auch ein ausschlaggebendes Kriterium gewesen,“ erklären die 5 Bürgermeister die Entscheidung Zugunsten der öGIG.

„Die Notwendigkeit einer zukunftssicheren Glasfaser-Infrastruktur ist in den Gemeinden angekommen, deswegen sind wir auch mit vielen weiteren Gemeinden in ganz Österreich im Gespräch“ resümiert Hartwig Tauber.

„Wer jetzt entschlossen handelt, schafft sich einen Vorsprung. Das haben unsere Projektpartner erkannt und wir freuen uns, dieses Zukunftsprojekt für die Gemeinden umsetzen zu dürfen,“ schließt Tauber.

