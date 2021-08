Sachbeschädigungen durch Graffiti wurden im Zeitraum von 17. bis 22. Mai im Bezirk Leibnitz verursacht. Die zwei Tatverdächtigen im Alter von 19 und 21 Jahren konnten von der Polizei ausgeforscht werden und erhielten eine Anzeige.

LEBRING/TILLMITSCH/GRALLA/LEIBNITZ/WAGNA. Auf mehreren öffentlichen Plätzen im Bezirk Leibnitz hinterließen die beiden Tatverdächtigen Spuren und richteten erheblichen Sachschaden an. Durch umfangreiche Erhebungen der Polizei konnten die Männer ausgeforscht werden. Sie stehen im Verdacht, sich Spraydosen gekauft und im oben genannten Zeitraum mehrmals Graffitis auf Wände, Brücken, Betonsteher etc. in den Gemeinden Lebring-Margarethen, Tillmitsch, Gralla, Leibnitz und Wagna gesprüht zu haben. Sie gaben an, die Sachbeschädigungen aufgrund von Langeweile verübt zu haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Sieger der WOCHE-WeinChallenge 2021 stehen fest