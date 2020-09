Grandioses Finale beim Kultursommer Leibnitz/Wagna

Erstmals wurde heuer zum Kultursommer Leibnitz/Wagna geladen - und es dürfte vermutlich aufgrund der großen Begeisterung nicht der letzte gewesen sein.

WAGNA. Das gelungene Finale ging im Römerdorf Wagna bei besten Wetterbedingungen in Szene. „Sir“ Oliver Mally stand kurzfristig zweimal (eine Zusatzvorstellung wurde eingeschoben) mit seinen grandiosen Musikerfreunden auf der Bühne. Gemeinsam mit Alex Meik, Martin Gasselsberger, Peter Lenz, Martin Moro und Hubert Hofherr fanden zwei Konzerte der Extraklasse statt.

"Ich bin sehr stolz, mit Oliver Mally einen großartigen Menschen und Freund aus unserer Gemeinde gefunden zu haben, der in seiner Szene bestens vernetzt ist und mit dem wir dieses wunderbare Projekt, das hier in der Region definitiv seinesgleichen sucht, auf die Beine stellen konnten“, so Bürgermeister Peter Stradner zum offiziellen Kultursommer-Abschluss.

Zwölf Konzerte

Insgesamt wurden zwölf Konzerte, bei denen regionale Künstler die Hauptrolle spielten, seitens der Marktgemeinde Wagna, der Stadtgemeinde Leibnitz, LeibnitzKULT. gemeinsam mit Oliver Mally und Gernot Kratzer organisiert.