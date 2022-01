Seit dem Ausscheiden von Manfred Pracher bei der Lebenshilfe Leibnitz mit Ende September 2020 herrscht noch immer Unruhe und der Schock bei Lebenshilfe-Vertrauten, die auf volle Aufklärung hoffen, sitzt noch immer tief. Geschäftsführerin Ulrike Ablasser berichtet von einem neuen Weg, der von der Lebenshilfe Leibnitz eingeschlagen wurde.

LEIBNITZ. Bereits vor mehr als einem Jahr hat Ulrike Ablasser die Geschäftsführung der Lebenshilfe in Leibnitz übernommen und dass hier ein anderer Wind weht, war bereits nach kurzer Zeit spürbar. Die Lebenshilfe Leibnitz hat sich im letzten Jahr von mehr als 20 (zum Teil sehr langjährigen) Mitarbeiter:innen getrennt. Viele von ihnen mussten gehen bzw. haben freiwillig das Handtuch geworfen und sind noch heute mit Kunden und Eltern in Kontakt. "Mit diesem Ausmaß haben wir nicht gerechnet", wird von vielen Seiten bedauert.

Der Föhrenhof in St. Nikolai im Sausal wird geschlossen und von der Lebenshilfe Leibnitz verkauft. Die 26 Kunden werden auf zwei neue Standorte aufgeteilt.

Foto: © Waltraud Fischer

hochgeladen von Waltraud Fischer

Dass bei der Auflösung der Dienstverhältnisse Einiges nicht rund lief, ist auch bei der Arbeiterkammer Steiermark, Außenstelle Leibnitz, kein Geheimnis. Diese ist laufend mit Fällen konfrontiert. Der Dank für die Unterstützung ist groß.

Der Föhrenhof wird verkauft

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt demnächst auch für die 26 Kund:innen, die im Föhrenhof in St. Nikolai im Sausal leben. "Dieser wird verkauft und die Kund:innen werden auf zwei neue Standorte im Stadtgebiet von Leibnitz aufgeteilt", bestätigt GF Ulrike Ablasser und betont: "Das ist eine Vorgabe des Landes. Der Föhrenhof stammt aus einer Zeit von 1980 und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Behindertenhilfe."

"13 Kund:innen werden im März die von der Lebenshilfe angekauften GWS-Wohnungen (Wagnastraße/Ecke Kapellenweg) beziehen. Hier sind wir gerade beim Einrichten", so Ablasser. Die anderen 13 Kund:innen werden im Sommer neue Wohnungen in der Arnfelser Straße in Leibnitz beziehen. "An beiden neuen Standorten wird vollzeitbetreutes Wohnen angeboten", sagt Ablasser.

Kritik wird entschieden zurückgewiesen

Von Beschwerden aus verschiedensten Ecken, rauhen Umgangsformen mit ehemaligen Mitarbeitern sowie strikten Dienstanweisungen, Personalengpässen und mundtot gemachten Arbeitnehmer:innen will die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Leibnitz nichts wissen.

"Wir befinden uns ganz sicher in einem Veränderungsprozess, das zeigt sich auf vielen Ebenen. Eine soziale Führung der Lebenshilfe ist mir sehr wichtig. Aktuell sind ganz wenige Stellen offen", unterstreicht Ulrike Ablasser.

Mit der Vergangenheit abgeschlossen haben dürfte Urike Ablasser, die bereits unter ihrem Vorgänger bei der Lebenshilfe Leibnitz (Supervisorin und Organisationsentwicklerin) tätig war, auch nicht.

"Die Situation um den ehemaligen Geschäftsführer hat das Unternehmen zutiefst erschüttert. Mitarbeiter:innen, Kund:innen sowie Angehörige haben im Prinzip etwas Traumatisches erlebt – etwas was außerhalb ihrer Vorstellungskraft war. Diese Wunden sind noch immer spürbar und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wir uns als Unternehmen davon erholen", meint Ablasser.

"Wenn Dinge geändert werden, die nicht richtig gelebt wurden – dann ist das keine Verschlechterung, sondern eine Richtigstellung. Das Führungsteam der Lebenshilfe wird nunmehr durch drei Stabstellen unterstützt – eine Pädagogische Gesamtleitung – eine Pflegedienstleitung – sowie das Controlling. Wir sind auf einem sehr guten Weg – dies spiegelt sich auch in der Zufriedenheit seitens des Landes Steiermark wieder", ist Ablasser überzeugt.

Die Vereinsobfrau schweigt

Zu keiner Stellungnahme bereit ist Ida-Maria Daum, Obfrau der Lebenshilfe Leibnitz. "Sie ist nicht in das Tagesgeschäft involviert. Das ist meine Aufgabe", verteidigt Ablasser. Seit der Umstrukturierung der Lebenshilfe Leibnitz vor mehr als einem Jahr hat sich Daum öffentlich noch nie zu Wort gemeldet, obwohl sich das auch viele Betroffene, die Angehörige bei der Lebenshilfe untergebracht haben, wünschen würden.