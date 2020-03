Große Auszeichnung für Anton Gumpl

Im Zuge des „Tag des Steirischen Weins“ konnte Landesrat Hans Seitinger gemeinsam mit Weinbaupräsident Johann Dreisiebner, und Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher sowie dem neuen Geschäftsführer des Österreichischen Weinmarketings Chris Yorke am Donnerstag, 5.3.2020, Anton Gumpl das Goldene Ehrenzeichen des Weinbauverbands überreichen.

„Es gibt wenige, die sich um die Entwicklung des steirischen Weinbaus so verdient gemacht haben, wie Toni Gumpl“, hob der Landesrat die Verdienste des ehemaligen Leiters der Landwirtschaftlichen Fachschule Silberberg hervor. Gumpl stand vom Jahr 2000 bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2019 an der Spitze der Schule. In dieser Zeit hat er die Schule zu einer der bedeutendsten Ausbildungsstätten für Obst- und Weinbau in Österreich weiterentwickelt. Tausende Schülerinnen und Schüler hat er mit seinem umfassenden Fachwissen und seinen pädagogischen Fähigkeiten begeistert. Der Siegeszug des Steirischen Weins und viele großartigen Pionierleistungen im Weinbau sind auf seine Tätigkeit im landwirtschaftlichen Schulwesen zurückzuführen.