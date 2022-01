In unmittelbarer Nähe der Sporthalle Leibnitz wird die neue Musikschule der Stadt Leibnitz gebaut.



LEIBNITZ. Mit dem Neubau der neuen Franz Koringer Musikschule Leibnitz (derzeit noch in der 27.-Jänner-Straße 5) stellt die Stadtgemeinde Leibnitz die Weichen für die Zukunft der musikalischen Jugend in der Region. Damit wird 2022 ein langgehegtes Vorhaben umgesetzt.

Neuer Standort

Der Beschluss für den Neubau der Musikschule oberhalb der Neuen Mittelschule I in der Wagnastraße fiel im Gemeinderat bereits 2019. "Uns war es wichtig, dass die neue Musikschule möglichst viele Nutzungszwecke erfüllt. Der Neubau gliedert sich in einen mulitfunktionalen Bereich, 146 m2, in einen Veranstaltungsbereich, 414 m2, und einen Bereich für die Musikschule mit 675 m2", erläutert Bürgermeister Helmut Leitenberger.

Insgesamt umfasst das Projekt, geplant von "planconsort" in Leibnitz, 13 Unterrichtsräume, einen Klassentheorieraum und einen Registerproberaum.

Millioneninvestition

Im Vergleich zum alten Standort sind am neuen Schulgelände sowie entlang der Wagnastraße bzw. im unmittelbaren Umkreis ausreichend Parkplätze vorhanden.

Der Bau der Musikschule ist mit 4,2 Millionen Euro inklusive Mehrwehrtsteuer dotiert. Hinzu kommen 500.000 Euro für den Zubau, der Raum für eine mögliche Ganztageschule bietet. Weiters fließen zusätzlich 780.000 Euro in die Dachsanierung. Die Opposition stimmte gegen den Budgetvoranschlag 2022 der Stadtgemeinde.

Besonders froh über den Neubau der Franz Koringer Musikschule ist der langjährige Direktor Josef Ferk (seit 2008), der bereits seit rund zehn Jahren für entsprechende Räumlichkeiten mit entsprechender Akustik und Ausstattung kämpft.

"Endlich wird das Projekt Wirklichkeit. Der Standort im Schulzentrum von Leibnitz ist perfekt und ich danke, dass unsere Wünsche für ein optimales Unterrichten von Musikschülern in der Planung berücksichtigt wurden", betont Dir. Josef Ferk.

Jährlich wird die Franz Koringer Musikschule Leibnitz durchschnittlich von 370 Schülern aus Leibnitz und der Region besucht.