Der Umbau der ehemaligen Volksschule St. Ulrich/W. ist das nächste große Projekt in Heiligenkreuz.

Die Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen erlebt einen wahren Babyboom. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Gemeinde alles dafür tut, um ein entsprechendes Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen.

Umbau startet

Daher starten die Um- und Ausbauarbeiten in der ehemaligen Volksschule St. Ulrich am Waasen. Das vormals dreiklassige Volksschulgebäude wird zu einem Kinderbetreuungshaus, in dem eine Kinderkrippe und eine Kindergartengruppe Platz finden werden. Und auch für die Zukunft ist vorgesorgt: Die Raumgestaltung wird so angesetzt, dass eine dritte Gruppe untergebracht werden kann. "Der Kindergarten wird in bewährter Form durch die Pfarre als Pfarrkindergarten geführt, wobei das sehr umfangreiche Angebot laufend mit der Marktgemeinde als Kostenträger für den nicht gedeckten Aufwand abgestimmt wird", betont Bgm. Franz Platzer.

Erweiterung der Sportanlage

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, lautet das Motto für die Erneuerung und Erweiterung der Sport- und Freizeitanlage. Aufgrund der Corona-Situation wird damit im nächsten Jahr gestartet. Im ersten Bauabschnitt wird das Vereinssporthaus, in dem die Fußballer, Tennisspieler, Eishockeyspieler und Beachvolleyballer untergebracht sind, neu gebaut. Dabei wird auf eine kombinierte Nutzung mit großzügiger Tribüne und Kantine ein Augenmerk gelegt. Die Baukosten werden sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen, wobei seitens des Landes schon eine Bedarfszuweisung von 770.000 Euro zugesagt wurde.

Ältere Generation

Die Nachfrage nach Wohneinheiten für Betreutes Wohnen ist enorm. "Nach vielen Jahren des Suchens ist es uns gelungen, einen zentralen Standort für dieses wichtige Projekt zu finden", freut sich Bgm. Platzer. In der Leibnitzer Straße, direkt im Anschluss an den Marktplatz, wird dieses Projekt umgesetzt. Baustart dafür ist das Frühjahr 2022. "Zusammen mit den sozialen Diensten im Rahmen der mobilen Pflege und mit dem Pflegeheim können wir das Betreuungsangebot für unsere ältere Generation zur Gänze abdecken", ist Platzer stolz.

Eine große Investition von insgesamt 1,3 Millionen Euro wurde in die Freiwilligen Feuerwehren getätigt. So erhielt die FF Großfelgitsch ein neues Tanklöschfahrzeug im Wert von 350.000 Euro und das Feuerwehrhaus der FF Heiligenkreuz am Waasen wurde zu- und umgebaut. Hier wurde die Nutzfläche in Summe fast verdoppelt, und rund eine Million Euro investiert.

Ermöglicht durch:

Das könnte Sie auch interessieren:

Ein Eldorado für alle Bienen und Insekten

Mehr Mut für ökologische Ideen