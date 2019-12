Heiligenkreuz am Waasen: Pkw mit Böller beschädigt

Bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, Freitagfrüh, 27. Dezember 2019, einen abgestellten Pkw mittels Pyrotechnik schwer beschädigt zu haben.

HEILIGENKREUZ AM WAASEN. Gegen 05.40 Uhr beschädigten Unbekannte den auf einem Grundstück abgestellten und nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw der Marke Audi (Baujahr 2000). Dabei dürften die Unbekannten die Motorhaube des Fahrzeuges mit einem bislang unbekannten pyrotechnischen Gegenstand (vermutlich Böller) gesprengt haben. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen von Tatortbeamten und sprengstoffsachkundigen Polizisten (SKO) laufen.