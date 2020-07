Seit nunmehr neun Jahren ist Henriette Wessely mit ihrem Betrieb "Leder-Schneiderei" in Fresing (Gemeinde Kitzeck) ansässig.

Davor lebte und arbeitete sie in Wien und Niederösterreich. Ihre Leder-Schneiderei ist im Bezirk Leibnitz einzigartig. "Ich bin Schneidermeisterin für Damen- und Herrenmode sowie Miedermacher. In meiner Funktion als Lederschneiderin kombiniere ich die Berufe des Schneiders, Kürschners, Säckers und Sattlers", erzählt Wessely, die sich auf Schnitttechnik spezialisiert hat. Sie bietet Maßanfertigungen, Änderungen und Reparaturen von Lederbekleidung aller Art an. Überdies fertigt sie Accessoires aus Leder und bietet auf Anfrage Tapezierungen an.

Nachhaltige Produkte

"Wir leben leider in einer Zeit, in der Kleidung keinen Wert mehr hat. Meine Produkte sind nachhaltig, und man hat an ihnen jahrelang eine Freude", ist Wessely überzeugt. Auch die Reparatur von älteren Lederstücken trägt dazu bei, dass weniger weggeworfen wird. Da sich die hohe Qualität ihrer Arbeiten herumgesprochen hat, kommen Kunden weit über die Bezirksgrenzen nach Fresing. Henriette Wessely ist seit Jahren am Kunsthandwerksmarkt am Karlsplatz in Wien anzutreffen. Dort sind nur hochwertige und handgemachte Produkte zu kaufen. Besonders beliebt sind hier ihre Accessoires, wie Lederhüllen für Kalender oder Notizbücher.

Beste Rohstoffe

Egal ob Hirsch-, Rind-, Ziegen- oder Lammleder: Henriette Wessely achtet darauf, für ihre Einzelstücke die beste Qualität an Rohstoffen zu haben. "Früher war das einfacher, nun gibt es in ganz Österreich nur mehr sehr wenige Gerbereien", erklärt sie. Daher bezieht sie ihr Leder nicht nur aus Österreich, sondern auch aus dem EU-Ausland, da hier die Produktionsbedingungen sowohl für die Arbeiter als auch für die Umwelt viel besser sind als anderswo.

Terminvereinbarung

"Eine Maßanfertigung dauert zwischen sechs und acht Wochen, und ich bitte um telefonische Terminvereinbarung unter der Nummer 0699/19690880", betont die kreative Schneiderin.

Besonders gefragt sind neben Maßanfertigungen auch Änderungen beziehungsweise Anpassungen. "Wenn eine Lederhose nicht richtig sitzt, fühlt man sich unwohl. Mit ein paar kleinen Änderungen stimmt die Passform, und man fühlt sich rundum wohl", ist Henriette Wessely überzeugt.