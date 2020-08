Im Rahmen der Aktion „Herzenszeilen“ bringen die Landes-Ressorts Volkskultur und Gesundheit einmal pro Monat Mitglieder des Bundes steirischer Heimatdichter in eine andere weiß-grüne Pflegeinstitution, um dort, untermalt von steirischer Volksmusik, einen unterhaltsamen literarischen Nachmittag zu gestalten.

Corona-bedingt wurde die Initiative heuer mit Verspätung gestartet, was nichts am großen Anklang ändert, den die „Herzenszeilen“ finden. Und was sich im Alten- und Betreuungsheim Krottmaier in St. Nikolai/Sausal wieder bestätigte.

Der Deutschlandsberger Karl Fanta las aus seiner Sammlung humorvoller Mundart-Gedichte und streute überdies einen kleinen Dialekt-Sprachkurs samt Zauberkunststücken ein, Michaela Urdl aus Feldkirchen am Hirteon, Inge Ninaus (Stainz) und Helga Promitzer (Heiligenkreuz), beide an ihrer Akkordzither, sorgten für die volksmusikalische Begleitung der Veranstaltung. Heimleiterin Maria Marussig: „Die letzten Wochen und Monate waren für uns alle, also sowohl für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für die bei uns wohnenden Damen und Herren, sehr schwierig. Daher sind alle externen Arten der Unterhaltung extrem wertvoll. Wir alle wissen, dass Volksmusik und Texte im Dialekt viele Menschen an Begebenheiten aus ihrer Jugend erinnern. Was nicht nur für Freude sorgt, sondern oft auch echte Emotionen weckt.“