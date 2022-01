Grundsätzlich gilt für die Einreise nach Österreich und damit an allen steirischen Grenzübergängen die 2-G+-Regel. Man muss daher ein Impf- oder Genesungsnachweis und zusätzlich einen gültigen PCR-Test vorweisen. „Geboosterte“ Personen sind davon ausgenommen.

SPIELFELD. Nach den Weihnachtsfeiertagen kehren an diesem Wochenende wohl viele aus dem Urlaub oder vom Heimatbesuch über die steirischen Grenzen und dabei vor allem über Spielfeld zurück zu ihren Wohnorten und Arbeitsplätzen.

Wer nicht die 2-G+ Regel erfüllt, läuft dabei Gefahr, noch an der Grenze von der Gesundheitsbehörde in Quarantäne geschickt zu werden. Schon jetzt sind das rund 200 Bescheide am Tag, die in Spielfeld ausgefüllt und an die jeweiligen Wohnsitzbehörden zur weiteren Behandlung verschickt werden müssen.

Wer zumindest zweimal geimpft oder genesen ist, kann durch nachträgliche Vorlage eines negativen PCR-Tests die Quarantäne beenden, alle anderen bleiben zumindest zehn Tage in Quarantäne. In keinem Fall soll das aber heißen, dass eine Quarantäne fix nach zehn Tagen vorbei sein muss. Für die Beendigung einer Quarantäne muss man nämlich 48 Stunden lang symptomfrei sein.

Stark erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchtet

An diesem Wochenende erwartet man mit dem Ferienende in Spielfeld ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen und Verzögerungen bei der Einreise. Denn während bei der Ausreise nach Slowenien und weiter in den Südosten kaum bis gar nicht an den weiteren Grenzübergängen kontrolliert wird, ist bei der Einreise mit genaueren Kontrollen der Vorschriften zu rechnen. Der große Stau, so die Polizeisprecher Fritz Grundnig, soll aber ausbleiben. Bei Bedarf ist in Spielfeld ja eine 3-spurige Abfertigung möglich, betont man.

Das könnte dich auch interessieren:

Weniger Fleisch und mehr Käse am Teller