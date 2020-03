Bei einem Workshop zu „Challanges and opportunities in rural areas from women’s perspective“ Ende Februar in Moglia bei Bitola in Nordmazedonien wurde der Weiberhof als erfolgreiche ländliche Initiative von Dr. Georg Wiesinger und Dr.in Theresia Oedl-Wieser von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (BAB) präsentiert.

Zur Veranstaltung hat der Sozialattachée für Nordmazedonien eingeladen mit dem Ziel, aus soziologischer und regionalwissenschaftlicher Sicht Perspektiven aufzuzeigen, konkrete Projekte aus Österreich zu präsentieren und mit den TeilnehmerInnen gemeinsam zu diskutieren. Das Interesse der Frauen in Moglia war groß. Für die Betreiberinnen des Weiberhofs in Großklein sind soziale Landwirtschaft und Regionalentwicklung wichtige Themen.