KITZECK. Auf Einladung von Werner und Karin Gröbl verbrachten elf internationale Künstler eine Woche in Einöd 15. Am Sonntag ging das Künstlersymposion mit einer Ausstellung ins Finale. Kunstfreunde kamen voll auf ihre Rechnung. Tolle Weine, große Kunst und eine atemberaubende Aussicht sorgten für beste Stimmung und Genuss für alle Sinne. Karin und Werner Gröbl schmieden bereits spannende Pläne für das erworbene Anwesen in Kitzeck. Die Nachbarn sorgten für eine besondere Überraschung und stellten sich mit einem Klapotetz ein, der natürlich einen Ehrenplatz bekommen wird. "Wir freuen uns riesig", danken Werner und Karin Gröbl.

In Kitzeck reift ein neuer Kraftplatz