Aus unserer Gegend stammt ein bäuerliches Jagdrecht, das noch vor tausend Jahren als Relikt vergangener Freiheiten ein Privileg einräumte: In einer gefälschten Urkunde aus 890 und einer echten aus dem Jahre 977: „die von der Bevölkerung als altes Rechtsherkommen besessene Jagd in den „Süßen Tälern“ (dulcibus vallibus, bei St. Andrä im Sausal, während der drei Wochen vor der Herbst-Sonnenwende und dann bis zum Tage des heiligen Martin, auf Bären und Eber oder Wildschweine...“) ein bestätigtes Jagdrecht eingeräumt.

Mit der Grundentlastung nach den Ereignissen von 1848 ging das Jagdrecht auf die Gemeinden über, die es im Lizitationswege versteigerten. Eigenjagden zu betreiben, konnten sich nur Großgrundbesitzer leisten, die sich durch Zukäufe bäuerlichen Gründe die erforderlichen Flächen verschafften.

Bauern, die mehr als 200 Joch besitzen, sind zur Jagd berechtigt. Die Folgen für den Wildbestand waren verheerend, wie die Jahre 1848/49 beweisen. Dr. Franz X. Hlubek berichtet von nachteiligen Folgen für die Bauern und den Wildbestand. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Jagd den Bauern von seinen dringenden Arbeiten abzieht, den Wirtshäusern zuführt, zu Wilddiebereien verleitet und zuletzt moralisch und physisch zu Grunde richtet.

Wildbestand Ende des 19. Jahrhunderts:

Das Niederwild war in der Untersteiermark in großer Zahl anzutreffen. Die Jagd auf Hasen, Rebhühner und Wachteln auf den Feldern und in den Weingärten des unteren Mur- und Drautales, war ein Privileg der Herrschaften. Diese Wildarten wurden sorgfältig gehegt, um jedes Jahr eine ordentliche Jagdstrecke zu gewährleisten. Wenn auch die Gemeindejagden versteigert wurden und der Erlös in die Ortskasse floss, das Wild schädigte besonders den Bauern. In den Wäldern hielten sich große Mengen Fasane auf. Zusätzlich züchteten die Herrschaftsbesitzer Fasane in den Volieren, wie dies in den Fasangärten des Herzogs de la Grazia in Brunnsee vorzüglich geschah. Diese Population ließ man vor dem Abschuss frei. Die Tiere flüchteten nicht in den Wald, sie waren ja zahm, sondern besuchten die Höfe der Umgebung und fraßen nicht nur bei der Hühnerfütterung mit, sie fanden Nahrung in den Weingärten. Der „Wildreichtum“ schlug sich in den Abschusslisten nieder. Das Wildschwein war der Schrecken der Weinbauern und ehemals in ganz Steiermark verbreitet, erfreute sich bis Mitte des 18. Jahrhunderts großer Hege.

1858 sollen im Stiefingtal bei Heiligen Kreuz über 200 der seltenen Sumpf- oder Pfuhlschnepfen erlegt worden sein, der Preis pro Stück zwischen 20 und 36 Kreuzer. Schwäne sind zu dieser Zeit bei uns nicht heimisch, obwohl 1857 zwei Schwäne in Werndorf erlegt worden sind. 1860 berichtet Dr. Franz X. Hlubek, dass sich seit einigen Jahren einige Steinadler in den Murauen südlich von Graz aufhalten, von denen 1858 einer abgeschossen wurde.

Nach § 219 beträgt der Pachtschilling in der gesamten Steiermark 65.000 fl., (Gulden) also um 4.546 fl. weniger als die wirkliche Ausbeute.

Sage und Jagd:

Der steirische Ort Jagerberg, bzw. Jägerberg verdankt seinen Namen der Wildschweinjagd.

Jagdrevier Jägerberg:

„Rasch geht´s hinaus, und vor ihm her

Springt sein treuer Hund.“

Auf einer sanften Anhöhe des Bezirkes Laubegg im Grätzer Kreise steht die Pfarrkirche Jägerberg.

Obgleich dieser Hügel mit Weinreben und Obstbäumen bepflanzt ist, so geht doch in der Gegend die Sage, dass einst über das liebliche Rosenthal und hauptsächlich über die Stätte, wo nun das Dörflein Jägerberg steht, ein großer Urwald ausgebreitet war.

Man findet es leicht erklärlich, warum die Landesedlen der Vorzeit, wenn es nicht Krieg gab, in den Forst zu jagen zogen, teils, um sich mit dem königlichen Weidwerk zu ergetzen; teils aber, um Kraft und Mut durch die Jagd, welche damals mit weit mehr Anstrengung, nicht selten mit Gefahr verbunden war, zu prüfen und zu stärken. Dieses galt besonders von der Bärenhetze, der Wildschwein- und der Wolfsjagd. Selbst die Landesfürsten verschmähten es nicht, die Wälder zu durchstreifen. Bei solchen Gelegenheiten ergaben sich dann zuweilen seltsame Abenteuer, deren Sagen und Chroniken einige aufbewahren.

Friedrich II., der letzte und tapferste Babenberger, weilte zu Grätz, Er hatte seine Länder gegen mächtige Feinde behauptet und erfreute sich eines Ansehens, dessen sich nur wenige Fürsten damaliger Zeit rühmen konnten.

Es war Friede geworden, ein seltener Fall zu seiner Zeit!

„Lasset uns zur Jagd gehen,“ gebot der Fürst.

Da zogen die kriegerischen Höflinge, mit Pfeilbogen, Armbrusten, Jagdspießen, Fangeisen und Netzen versehen, froh aus den Toren von Grätz. Der kriegerische Herzog ritt an ihrer Spitze. „Jägermeister“, sprach er freundlich gelaunt, „wohin sollen wir ziehen, um guter Beute sicher zu sein.“ „Wenn es Euch beliebt, hoher Herr, so lasset uns gegen Wolfsberg hinab reiten. Der herbstliche wind schüttelt schon Eicheln und Buchennüsse von den Bäumen; da ist´s an der Zeit, die Wildschweine, welche sich in den sumpfigen Forsten aufzuhalten pflegen, zu hetzen.“

„Wir wollen diesen mutigen Waldbewohnern mannhaft nachsetzen“, rief erfreut der Fürst, und ehe die Sonne hinter die Berge zog, waren die frohen Jäger in Wolfsberg angelangt.

Nach kurzer Ruhe auf hartem Strohlager weckten gellende Jagdhörner zum Weidwerk.

Die Pferde wurden zurückgelassen, da der Wald sehr dicht und unwegsam war. Nach einer Stunde Wegs geriet man den Schweinen auf die Spur, worauf sachkundige Jägerburschen den Jagdfreunden die wohlgewählten Anstände wiesen. Der Herzog fand einen Platz an der Spitze eines nahmen Hügels, über welchen durch das verworrene Dickicht von Schlingpflanzen und Schlehen, zwischen hohen Eichen- und Buchenstämmen ein kleiner Steig führte, welchen nach Aussage der Jäger, die gehetzten Wildschweine stets zu betreten pflegten.

Da lauteten die Hunde frisch und scharf durch den Wald, und – siehe da! – grunzend steht ein ungeheurer Keuler kaum fünf Schritte vor dem unverzagten Herzoge, welcher derlei gefährlichen Jagden schon oft bestanden hatte.

Er fuhr kunstfertig mit dem scharfen Weidmesser gegen den offenen Rachen des grimmigen Tieres; doch dieses zerbrach unglaublich schnell mit seinen Hauern den Stahl, und fuhr wutentbrannt auf den fürstlichen Jäger los. Geübt griff dieser zur Rettung nach dem Jagdspieße; aber der wütende Keuler schlug mit wilder Kraft den Herzog zu Boden. Noch einen Augenblick und das erboste Tier wühlt in den Eingeweiden des tapfersten Fürsten Deutschlands!

Doch die letzte Stunde des kriegerischen Friedrich hatte noch nicht geschlagen. Pfeilschnell drang in diesem entscheidenden Augenblick ein Jüngling aus dem Gebüsch. Nur einen Stoß mit dem Jagdspieß, der schäumende Eber, tödlich getroffen, verendet.

Friedrich, der Held vieler Schlachten, sprang schnell empor, besah bald den Jüngling und bald seine Tat. Wohlgefällig musterte der gütige Herr seinen stattlichen Retter. „Wer bist Du?“ „der Sohn Eures Försters, gnädiger Herr“, sprach der Gefragte, indem er das Knie bog.

„Aber wie kamst Du zu so gelegener Zeit hierher?“ Verzeiht mein Fürst, mein alter Vater, welcher schon dem dritten Herzoge von Steiermark dient, hat mich in den Künsten des Weidwerkes wohl unterrichtet. Er lehrte mich die Vogel-Stellerei, das Bogenschießen, wie das Spießen des Ebers. Als Ihr vor vier Jahren hierher zur Jagd gekommen seid, da habt Ihr meinen greisen Vater in seinem nahegelegenen Hause besucht. Ihr ward so gnädig, mich einiger Aufmerksamkeit zu würdigen, und weiterziehend mich mit den unvergesslichen Worten anzureden: Junge, hier hast Du zum Andenken meinen Jagdspieß. Dein braver Vater wird dir den Gebrauch desselben, wenn du kräftiger wirst, beibringen. Führ ´ihn gegen die Raubtiere, und wenn es Not tut, gegen die Feinde Deines Fürsten und Vaterlandes. Und als Ihr heute durch den Forst gezogen seid, da schlich ich durch´s Gebüsch, um Euch zu sehen und meinen geringen Dienst anzubieten. Nun ist mir der Spieß doppelt lieb geworden!“

Indessen kam des Herzogs Gefolge heran. Die gemachte Beute war sehr ansehnlich, doch besahen die Höflinge den erlegten Eber mit nicht geringem Erstaunen. „Ich wär nun tot, oder wenigstens sehr verstümmelt, hätte dieser Jüngling mich nicht vor den Fangzähnen des grimmigen Keulers gerettet“, sprach Friedrich zu seinen Höflingen. Er befahl seinen Retter niederzuknien, und sagte dann, indem er ihn mit der entblößten Seitenwehr einen sanften Schlag auf die linke Schulter gab: „Erhebe Dich als Ritter und sei den Edlen meiner Länder beigesellt. Doch, damit man nie vergesse, dass Du diesem Erdbecken, worin das getötete Wildschwein liegt, Deinen Landesfürsten gerettet hast, so führe für ewige Zeiten den Namen: „Schweinbeck.“

Der Erste dieses ritterlichen, nun schon längst erloschenen Landesgeschlechtes, der Lebensretter des Friedrich des Streitbaren, Heinrich Schweinbeck, fiel mit dem Herzog vor [Wiener]-Neustadt am 15. Juni 1246.

Auf dem Jagdplatz steht nun die Kirche Jägerberg. Herzog Friedrich hat dort eine Kapelle gestiftet. Die Höflinge desselben beschenkten das neue Gotteshaus. So entstand ein Kirchlein, welches man anfänglich „Jägerwerk“, das Werk frommer Jäger, nannte.

Die Ritter von Schweinbeck haben stets im silbernen Felde einen schwarzen rechts springenden Eber geführt. Sie besaßen die Herrschaften Weinberg und Luttenberg (Ljutomer). Adam Schweinbeck (gest. 1555) liegt zu Luttenberg begraben. Johann Vinzenz Sonntag.

Quelle:

Johann Vinzenz Sonntag im „Aufmerksamen“ Nr. 116 vom Donnerstag den 26. September 1839 zu berichten.