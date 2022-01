Zu einem Einsatz wurde am Sonntagnachmittag, dem 30. Jänner 2022, die FF Heimschuh gerufen, nachdem eine Heizungsanlage im Keller eines Wohnhauses in Brand geriet. Ein 76-Jähriger wurde leicht verletzt.

HEIMSCHUH. Gegen 15:20 Uhr nahmen die Hausbewohner, die sich im Erdgeschoß des Einfamilienhauses aufhielten, Klopfgeräusche aus dem Keller wahr. Die Geräusche gingen von den Heizungsrohren aus und bei der Nachschau im Keller vernahmen die Bewohner plötzlich einen lauten Knall.

Starke Rauchentwicklung

Durch ein Brandgeschehen an der Heizungslage entstand gleichzeitig eine starke Rauchentwicklung. In weiterer Folge wollte der 76-jährige Hausbewohner den Brand selbst löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Er wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die verständigte Freiwillige Feuerwehr Heimschuh konnte den Brand unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch löschen.

Die Heizungsanlage, eine Feststoffbrennanlage, war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Es entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe.

