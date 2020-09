Dank der heimischen Firma Ascon3 funktioniert das Kürbiskernputzen und -trocknen perfekt.

Die Firma Ascon3 in Leitring bei Leibnitz gilt als der Spezialist von Kürbiskern-Erntemaschinen. Als Landwirte kennen Bernhard Pfeiffer und Franz Matzer ganz genau die Ansprüche, um die Arbeit am Acker bestmöglich zu optimieren. Vier kompetente Mitarbeiter und rund zehn Leiharbeiter sorgen in der Haupterntezeit für einen reibungslosen Ablauf der Montagearbeiten und zufriedene Betreuung der Kunden.

Bestmögliches Service

Großen Wert legen die Geschäftsinhaber auf ein 24 Stunden-Service, dafür wurde eine eigene Reperatur-Hotline eingerichtet. Auf Kundenanliegen wird umgehend reagiert: Die Firma Ascon3 verfügt einen eigenen Bus, in dem sich alle Ersatzteile befinden, damit Reparaturen sofort vor Ort am Acker durchgeführt werden können.

Foto: KK

hochgeladen von Julia Weißensteiner

Regionale Partner

Besonders stolz sind Bernhard Pfeiffer und Franz Matzer, dass Großteils mit regionalen Zulieferern und Fertigungsbetrieben wie z.B. die Firmen Dornauer-Grillitsch und Thierschädl & PLUS kooperiert wird. Gemeinsam mit der Schwesterfirma Milteco GmbH werden darüber hinaus Gesamtlösungen angeboten, wenn es um das Waschen und Trocknen der geernteten Kürbiskerne geht. Bei der optimalen Reinigung hebt sich die Axial-Drusch-Technik mit besten Reinigungsergebnissen ab. Die Erntemaschine aus dem Hause Ascon3 verfügt über eine Leistung von bis zu 1200 kg trockene Kürbiskerne pro Stunde - und es wird bereits daran gearbeitet, die Leistung zu steigern.

Firmenkontakt:

Ascon3 Maschinenbau GmbH

Schlossallee 3

8435 Leitring-Leibnitz

ascon3.at

office@ascon3.at