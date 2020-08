Neben interessanten Schankzeichen ließen Wirte und Herbergsbesitzer auf Hausmauern kuriose Sprüche malen, damit die Gäste sich auf die Hausordnung einstellen konnten. Sie wurden teilweise 1895 bei Ferdinand Schönigh veröffentlicht.

Hier ist das Haus zur Sunnen,

Wer kein Geld hat, geh’ zum Brunnen.

(Schweiz)

Ein steirischer Brunnen sagt:

Deswegen bin ich worden` graben ,

Dass man einen kühlen Trunk kann haben,

Und mag mich trinken ohne Sorgen,

Hat man kein Geld, so tue ich borgen.

Wer Bier verfälscht und Weine tauft,

Ist wert, dass er sie selber sauft.

(Mülln bei Salzburg)

Willst du leben lang und gesund,

Iss wie die Katz`, trink wie der Hund.

(Weinstube in Zürich)

Es freuet sich der Wandersmann,

Wenn er trifft ein gut’s Wirtshaus an,

Wo wird und Wirtin freundlich sein, kehrt man am meisten ein.

(Schweiz)

O Friede, wie bist du so ein edler Schatz,

Und hast bei den Leuten so wenig Platz.

(Markthaus in Luzern)

Wer nicht kann Spaß verstehen,

Muss nicht unter die Leute gehen.

(Lübeck, Bürgervereinshaus)

Die da schlafen auf einem Kissen,

Bekommen einerlei Gewissen.

(Sauerland)

Bei einem guten Glase Wein

Kann leicht ein Freund gewonnen sein;

Doch reicht ein ganzes Fass nicht aus,

Ihn zu erhalten treu dem Haus.

(Südtirol)

In einer Anzahl Wirtschaften in Köln findet man 1910 ein künstlerisch ausgeführtes Plakat, auf dem in kreisförmiger Anordnung alle die Gegenstände abgebildet sind, die durch die Reichsfinanzreform so außerordentlich mit Steuern belastet wurden, wie da sind: Bier, Schnaps, Zigarren, Streichhölzer, Glühlicht. Inmitten dieses Buketts verteuerter Genussmittel oder Gebrauchsgegenstände ist zu lesen:

Meinen verehrten Gästen!

Wenn Dir zu hoch die Preise scheinen,

Darfst Du´s dem Wirt nicht übel meinen,

Anstatt mit diesem Dich zu zanken,

Magst Du beim Reichstag Dich bedanken;

Anstatt zu grollen und zu zetern,

Beschwer Dich bei den „Volksvertretern“,

Die Du voll „Weisheit“ und „Verstand“

Als Wähler nach Berlin gesandt.

Drum trag´die neuen Steuern heiter

Und sei andresmal gescheiter.

Der Wirt.

Von einer Landsturmkantine in Nordfrankreich 1915

Über der Tür der Kantine eines westfälischen Landsturmbataillons in der Nähe von Laon ist Folgendes zu lesen:

Kamerad, tritt ein!

Ein Heim soll´s sein

Und nicht – bedenke! –

Eine wilde Schenke.

Nimm ab die Mütz´,

Geh hin und sitz´,

Und spring´nicht

Und sauf´nicht

Und rauf´nicht!

Sei sauber und nett

Und spuck´nicht aufs Parkett!

Betrag´dich genau,

Als ob deine Frau

Hier schalte und Walte!

Du kenst deine Alte. –

Wer sich so benommen,

Kann stets wieder kommen.

Quellen:

Allgemeine Wein-Zeitung Nr. 1364/1910 vom 17. Februar 1910.

Allgemeine Wein-Zeitung Nr. 1634/1915 vom 22. April 1915.