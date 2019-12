Am 23. März 1931 wurde unter sehr zahlreicher Beteiligung der im 93. Lebensjahre verstorbene Retzneier Herr Johann Walz, Vater des Bürgermeisters von Retznei, zu Grabe geleitet. Er hatte die Feldzüge von 1859 (Solferino), 1864 (Schleswig-Holstein) und 1866 (Königgrätz) im Infanterieregiment Nr. 27 mitgemacht und noch unter Feldmarschall Radetzky gedient. Noch kurz vor seinem Tode betätigte er sich trotz des hohen Alters in der Landwirtschaft. Zum Begräbnis rückte der Kameradschaftsverein von Ehrenhausen unter dem Kommando des Obmannes Neubauer mit der Fahne aus. Die Trauermusik besorgte die Kapelle des Musikvereines Retznei. Am Grabe hielt Zollwachebeamter Hendler dem Toten einen herzlichen Nachruf. Auch die Gemeindevertretungen von Retznei und Ehrenhausen sowie eine Abordnung der Gendarmerie waren vertreten.