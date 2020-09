Liebeserklärung an Kaffee und Tee im Klostergarten

Rund 150 Gäste durften sich im Klostergarten des Kapuzinerklosters in Leibnitz an einem originellen „Coffee and Tea – Live Konzert“ erfreuen, das die heimische Sängerin Nina Schuh und ihre Musikerkollegen Kurt Hochsam am Keyboard und Peter Rannacher auf seiner Violine zum Besten gaben.

Trotz dräuender Regenwolken ließen sich die Gäste nicht verscheuchen – tatsächlich fielen kaum ein paar Tröpfchen, und sie genossen die oft heiteren Liedtexte aus dem englischen Sprachraum, die Nina Schuh mit einschmeichelnder Stimme vorzutragen wusste. Spitzensong war wohl „You are the cream in my coffee“, was frei übersetzt „Du bist das Sahnehäubchen in meinem Kaffee“ heißen könnte. – Und Sängerin Schuh nahm sich auch Zeit die „internationalen Songs“ kurz, jedoch treffend, zu erläutern.

„Hausherr“ und Vorsteher des Klosters, Pater Johannes Salawa, freute sich über die vielen Gäste und dankte für die Eintrittsspenden, die der Kirchenheizung dienen, und verriet, dass er „gleich in vier Messen gebetet hat, dass heute das Wetter schön bleibt“. Und Musiker Kurt Hochsam kündigte für 2021 ein Konzert mit Wienerliedern und Schlagern an. – Unter den Gästen sah man auch Bürgermeister Helmut Leitenberger und Stadtpfarrer Anton Neger, sowie die Geistlichen Arnold Heindler und Blasius Chudoba.