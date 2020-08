Im Jahre 1054 war 25 Tage lang eine Supernova zu beobachten, die als zweite Sonne am Himmel stand. Später beobachteten Tycho de Brahe und Kepler 1602 solche Himmelserscheinungen. Sie führen zu einer erhöhten Röntgenstrahlenbelastung der Erde. Tycho de Brahe benutzte zur Himmelsbeobachtung den Turmbau in Wildon, dessen Ruine noch besichtigt werden kann.

Der Astrologe Stöfler kündigt 1518 in seinem Prognostikon für das Jahr 1524 eine allgemeine Sintflut im Februar 1524 an, weil eine Konjunktion des Mars, Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische eintrat. Viele Leute glaubten daran, bauten Archen und trafen allerlei Zurüstungen, um derselben zu entgehen. Am Tage aber, wo die Flut kommen sollte, war das schönste Wetter in Bayern.

1520 in Wien außer Nebensonnen und Nebenmonden einen feurigen Balken am Firmament. Am 1. und 4. September 1520 sah man in Wien Sonnenhöfe, an letzterem Tage auch eine Fackel. Das Schauspiel wiederholte sich 1521, wo man am 5. Jänner drei Sonnenhöfe und einen Regenbogen, am 6. zwei Sonnenhöfe und nachts den Mond mit einem Kreis umgeben und mit einem Kreuz, am 7. die Sonne mit drei Höfen und abends einen dreifachen Halbmond und Regenbogen erblickte.

Galileo Galilei konstruiert ein Fernrohr mit sechzigfacher Vergrößerung, mit dem er den Mond beobachtet, einen Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang feststellt, und die erste wirklichkeitsnahe Beschreibung der Mondoberfläche verfasst. Er bemerkt, dass der Mond nicht glatt ist, sondern eine raue Oberfläche hat, die mit runden Vertiefungen übersät ist. Am Terminator, dem Übergang von der hellen zur dunklen Mondoberfläche, nimmt er einen gezackten Rand wahr. Kepler vergleicht die Mondkrater mit ihm bekannten runden Tälern in der Steiermark.

Wir sind gewohnt Mond und Sonne oberflächlich zu beobachten, wenn nicht eine besondere Konstellation der Planeten zu einer Mond- oder Sonnenfinsternis führt oder gerade ein „Venustransfer“ stattfindet. Uns fällt kaum auf, ob wir den ab- oder zunehmenden Mond sehen. In der Regel sehen wir nur den zunehmenden Mond, den abnehmenden sehen nur Nachtschwärmer. In der Wettergestaltung spielt der unser Begleiter kaum eine Rolle, so meinen die Menschen, würde der Mond die Erde nicht stabilisieren, wäre sie wegen der Wetterextreme unbewohnbar. Auf die Beobachtung des Mondes und seine Auswirkung auf die Natur schwören heute auch aufgeschlossene Menschen.

Indianer als Sterndeuter:

Sehr sonderbar ist die Meinung einiger Indianerstämme über die Gestirne, wenn nicht das Ganze, wie bei vielen morgenländischen Völkern, nur ein bildlicher Ausdruck sein soll. Sie betrachten das unzählbare Heer der Sterne, als eine Ernte, welche durch die Sichel des Mondes abgemäht wird, wenn mit dem wachsenden Licht desselben ihre Zahl sich zu vermindern scheint. Wenn aber den Morgen darauf die Sonne im vollen Glanz aufgeht, sagen sie: Nun seien die Ähren der Lichtsaat in eine große leuchtende Garbe versammelt.

Quellen:

Dr. Richard Peinlich, Pest in der Steiermark, 1878.

Grazer Zeitung vom 7. Juni 1825.