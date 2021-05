Der Juchtenkäfer ist nur noch selten zu finden. In der Steiermark lebt der Käfergigant in erster Linie in alten Streuobstwiesen der Südsteiermark. Ein Lokalaugenschein am Kogelberg.

Der Juchtenkäfer leistet wertvolle Arbeit für unsere Natur, doch leider ist er nur noch selten zu finden. Im Rahmen eines Projektes soll sein Lebensraum verstärkt gesichert werden, denn besonders wohl fühlt er sich in den Streuobstwiesen in der Südsteiermark. Zum Nachweis der Tierart müssen Forscher Geduld beweisen und vorsichtig die Baumerde im Inneren von Baumhöhlen nach Larven, Käfern, Überresten von toten Tieren und den typischen Kotpellets durchsuchen. Dabei ist das Aufsuchen mit einem speziell trainierten Spürhund ("Osmo-Dog") möglich. In der Südsteiermark ist er bereits im Einsatz.

Hier geht es zum Video:

Auszeichnung für Schutzprogramm

"Unter 150 eingereichten Projekten konnten wir mit dem Artenschutzprojekt Juchtenkäfer den zweiten Platz in unserer Kategorie erreichen", freut sich Gebietsleiterin Andrea Bund von Natura 2000 und fügt hinzu: "Der wahre Gewinner ist aber eindeutig die Biodiversität in der Steiermark." Bund lobt: "Unglaublich wie viele Menschen sich um den Erhalt der Artenvielfalt kümmern, innovativ und proaktiv ihren Beitrag leisten und uns allen damit beweisen, dass wirklich jede und jeder etwas tun kann, um unsere Natur zu erhalten und zu schützen."

Merkmale des Juchtenkäfers

Mit einer Körpergröße von bis zu 4cm zähöt der Juchtenkäfer zu den Riesen unter den heimischen Insekten.

Der Juchtenkäfer besiedelt Laubbäume mit Baumhöhlen.

Man bekommt ihn selten zu Gesicht.

