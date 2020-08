Die Pestkur des Stiftes Rein:

Nach Punkt 8 einer am 1. Dezember 1562 erlassenen Verordnung des Stifts Rein wird zur Bekämpfung der Pest den Untertanen folgende Medikation vorgeschrieben:

„Es solle zu merer fürkhumung dieser geschwinden Khrankheit ein jeder Haußherr zu morgens, Mittag und zur Nacht mit Khranenwitper und Khranwitschaiten mit guetter Vernunft und fürsehung, damit im Hause nit schaden beschech, woll durch Rauchen, und daneben sambt einen Nuskhern Weinkhreitl nuechter aus einem Essach empfangen und einnehmen.“ Dr. Richard Peinlich, Pest in der Steiermark, 1878.

1713 ordnete das Stift Vorau zur Abkehrung der Pest in Hygienevorschriften an, dass sich die Stiftsbewohner unter anderem mit starkem Wein wuschen, in dem man vorher hatte Schwefel sieden lassen. Ein anderes Schutzmittel gegen Pest wurde angeraten: „Vor das Gifft ist guet an den Halß tragen Braitwegrichwurzl, Krotten-Zeltl, Lebendig Quecksilber. Item mit einem Stickhlein rotten oder gelben Agstein abends und morgens die pulß an beeden Henden reiben und auch unter der Achsel.“ Wein soll nur ausgegorener, leichter, und mäßig getrunken werden. Furchtsameren Personen würde aber ein Schluck edleren Rebensaftes zur Herzstärkung und Ermutigung dienlich sein. Das Stift blieb von der Pest verschont. Dr. Richard Peinlich, Pest in der Steiermark, 1878.

Beliebte Krötenkuren:

Todsichere Arzneien und Geheimmittel zur Abwehr von Krankheiten fanden in der steirischen Bevölkerung ihren Absatz und standen in ihrer Wirkungslosigkeit und Schädlichkeit den Produkten der Heilkunde nichts nach. Ein Lederergeselle starb 1713 auf der Lend in Graz an einem Fieber, doch es zeigte sich, dass er nicht an der Pest, sondern deshalb draufgegangen war, weil ihm ein Zimmermann als Kurpfuscher ein zu starkes Pulver eingegeben hatte. Dr. Richard Peinlich, Pest in der Steiermark, 1878.

Jahrhunderte war die steirische Bevölkerung von Volksheilkunde überzeugt, in der auch Kröten eine hervorragende Rolle spielten. Die großen Kröten, in der Steiermark „Tatschger“ genannt, sind verwunschene Seelen, die den Kühen die Milch aussaugen und sehr giftig sind. Die Bezeichnung „Tatschgerland“ ist heute noch eine übliche Bezeichnung für das Feuchtgebiet der Südost-Steiermark. Der Ausdruck gehört wahrscheinlich zu dem lat. tudere, tufus, slowenisch touzhi, stoßen, schlagen. Auch für die heimische deutschsprechende Volksgruppe war das „Tatschen“, das Aufschlaggeräusch der Kröten auf dem Wasser, ebenfalls namensgebend.

Zur Kur von Pestbeulen legte man Kröten auf, die zwischen dem großen und kleinen Frauentag (15. August und 8. September) gefangen, aufgespießt und an der Sonne getrocknet worden waren. Zu den Kuren mit gedörrten Kröten ist zu bemerken, dass diese von alter Zeit her an sehr vielen Orten bei Menschen und Viehüblich waren und dass auch Ärzte diese anwendeten. In Arnfels, St. Lorenzen ob Eibiswald und wohl auch in anderen Gegenden besteht 1880 noch der Brauch die Unken („Aucken“) aufzuspießen und austrocknen zu lassen. Das Landvolk verwendet sie als Heilmittel für das Rindvieh gegen die „Lendkrot“ oder „Krezdörr“ Mit Lendkrot bezeichnet man das Aufblähen des Viehs, wobei sich eine Geschwulst oder Beule bildet, von der man meint, dass ein Kröte darunter stecke; unter Kreuzdürre aber versteht man die Rückenmarkschwindsucht. Die Heilmethode besteht darin, dass man die gedörrte Kröte über glühende Kohlen gibt und dass Tier den Rauch und Dampf einatmen lässt, oder man räuchert damit ein Tuch ein und legt es dem kranken Vieh auf das Kreuz. In St. Veit am Vogau gab man dem mit der Lendkrot behafteten Rindvieh ein Stück der Kröte ein.

Einen sehr verlässlichen Bericht über Krötenkuren bei Menschen gibt der landschaftliche Physiker in Marburg an der Drau Dr. Johann Benedikt Gründel in den Jahresberichten der leopoldinischen Akademie 1689. Dr. Gründel erzählt: Ein Bauer in der Kalles (Kollos) bei Pettau wohnhaft, wurde 1680 von der Pest befallen. Er hatte davon gehört, dass die Kröte ein vortreffliches Heilmittel sei, wusste aber nicht in welcher Dosis. So kochte er denn eine ganze gedörrte Kröte samt den Eingeweiden in Essig in der Art, wie man eine Schildkröte bereitet, und verspeiste dieselbe nicht nur ganz, sondern trank auch die Suppe aus. Die Folge war, dass er zu schwitzen begann und reichliche Entleerungen hatte. Nachdem dies den ganzen Tag gedauert hatte, wich der Peststoff aus seinem Leibe und er wurde gesund. Das Jahr darauf bekam der Nachbar ein viertägiges Fieber. Diesem riet er seine Krötenkur auf das Beste an. Der andere folgte, kochte die Kröte, weil er keinen Essig hatte in Milch, aß sie auf und wurde ebenfalls radikal kuriert. Beide lebten (1690) rüstig und gesund fort, erhoben stets diese Kur bis in die Sterne und verachteten alle anderen Medizinen.

Vom Protomedicus der steirischen Landschaft Dr. Bartholomäus Tacco, Freiherr von und zu St. Florian, stammt ein Rezept für ein Amulett aus gedörrten Kröten, das er 1713 in einer medizinischen Schrift veröffentlicht hat. Auch bei Kleinmayr in Klagenfurt wurde 1713 ein Büchel gedruckt mit dem Titel: „Unterschiedliche heilsame Mittel, so zur Zeit der Infektion und Pest nützlich mögen angewendet und gebraucht werden.“ Darin ist ebenfalls ein Rezept zum Krötendörren gegeben, deren Pulver, in seidenen Säckchen am Hals getragen, das edelste Präservativ sei.

Von anderen Pestkuren beim Landvolk erzählt der Pestarzt Dr. Lebenwaldt: „theils thäten sich in die Erde, theils in die Misthaufen eingraben, einer nahm seinen Sohn setzte ihn mit den Füßen in eiskalte fließende Bächlein, da sein 2 große Blattern aufgefahren, daraus floß viel scharffe Materie und er genas. Ein Weingärtner sampt seinen Gesind thäte sich in die Weintreber vergraben mit guten effect.“

Der legendäre Räuberessig:

1679 raubte ein gewisser Abraham Steinhauer ausgestorbene Häuser aus und niemand wagte es, ihn wegen der Ansteckungsgefahr mit Pest festzunehmen. Am 24. November 1679 erging Regierungsbefehl, wenn man ihn wegen der Pestgefahr nicht festnehmen könne, „de plano“ zu erschießen. Er wurde in Leoben „attrapiert“, konnte aber nicht gefasst werden. Man munkelte der Räuber hätte ein geheimes Pestschutzmittel, einen sogenannten „Rauberessig“. Der Rauberessig, den man noch 1880 fabriziert und zur Reinigung der Luft in Wohnzimmern, besonders bei ansteckenden Krankheiten gebraucht, ist ein Pestschutzmittel, für das ein pfiffiger Kopf diesen Namen als Werbung erfand, in dem er vorgab, es sei eben jener Essig, mit dem sich die Räuber beim Eindringen in impestierte Häuser vor der Ansteckung geschützt hätten.

Der Pestmedikus Dr. Johann Fr. Penz verordnete im Grazer Lazarett in der Zeit von 6. Oktober bis 29. November 1713 folgende Medikamente: Es befinden sich dabei neben anderem von weniger Bedeutung: 724 Schwitzpulver, berechnet zusammen auf 59 fl. 28 kr.; 200 vermischte Bezoar-Pulver, zusammen um 80 fl.; 20 reine Bezoar-Pulver, zusammen um 20 fl.; 60 Ruhrpulver, zusammen um 5 fl.; ferner wurden geliefert 30 „Pestbüchsel“ (mit Pestessig zum Riechen), 7 „Pestschilder“ (Amulette zum Anhängen) und eine große Quantität Hasenschmalz (zum Salben der Pestbeulen).

Die Kriebelkrankheit:

Von 1747 bis 1750 trat in Westeuropa die furchtbare Kriebelkrankheit (Ergotismus) auf. In Sologne in Frankreich allein starben 8000 Menschen daran. Die Ärzte fanden die gleiche Ursache wie bei der Brandpest, den Genuss von Brot aus Mutterkorn. Die Unwissenheit der Landbevölkerung war Ursache, dass man solches Brot aß. In Österreich sei durch die Markt- und Müllerordnung dagegen vorgesorgt. Es kommt aber tatsächlich in der Obersteiermark, z. B. im Ennstal noch 1870 vor, dass Bauersleute fast keine anderes, als solches Brot genießen, das schon durch seine bläuliche Farbe die Beimischung von Mutterkorn verrät.

Quellen:

Etymologisches Wörterbuch, B. 3, von Matthias Höfer, 1815.

Dr. Richard Peinlich, Pest in der Steiermark, 1878.

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens.