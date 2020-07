Der flächendeckende Glasfaserausbau steht in der Marktgemeinde Schwarzautal auf dem Programm.

Die Marktgemeinde Schwarzautal setzt mit vielen Projekten wichtige Schwerpunkte für die Zukunft. So starten in der ersten Augustwoche die Grabungen für den flächendeckenden Glasfaserausbau.

Schwerpunkt Mitterlabill

In Pirching sind die Arbeiten abgeschlossen, nun ist der Norden des Schwarzautals an der Reihe. Bereits mit Ende des Jahres soll der Glasfaserausbau in dieser Region abgeschlossen sein. "Ich bin besonders froh, dass rund 70 Prozent der Haushalte sich anschließen werden", betont Bgm. Alois Trummer. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ortsbilderneuerung in Mitterlabill. Hier wird die komplette Infrastruktur erneuert, ein Hochwasserschutz errichtet sowie die Straßen und Gehsteige erneuert. Auch der Ausbau der Trinkwasserleitungen ist vorgesehen. "Ich bedanke mich beim Land Steiermark für die gute Kooperation", so Bgm. Trummer, denn das Projekt kostet rund eine Million Euro.

Aufwertung für Kultursaal

Der Kultursaal in Mitterlabill wurde mit einer modernen Gastroküche ausgestattet. Damit sollen die Räumlichkeiten noch attraktiver für diverse Veranstaltungen gemacht werden, da hier ein Catering perfekt vorbereitet werden kann.

Einschränkungen wird es in den nächsten vier Monaten für Autofahrer geben: Die Wolfsberger Landesstraße (Ortsdurchfahrt) wird generalsaniert, wodurch es zu Behinderungen kommen kann.

Stolz ist man seitens der Marktgemeinde, dass erstmals ein Lehrling im Außendienst aufgenommen wurde. So wird ab 3. August ein künftiger Straßenerhaltungsfachmann seine Lehre in der Marktgemeinde Schwarzautal absolvieren.

Verdiente Mitarbeiter

Dass es in der Marktgemeinde Schwarzautal so gut läuft, ist auch den kompetenten und langjährigen Mitarbeitern geschuldet. So konnte man unlängst Amtsleiter Josef Schweigler zu seinem 30-jährigen Dienstjubiläum gratulieren. Verabschieden musste man sich nach 41 Dienstjahren von Kindergartenpädagogin Karin Kukovec. 38 Jahre leitete die engagierte Kindergartenpädagogin den Kindergarten in Mitterlabill, und drei Jahre führte sie die Kinderkrippe in Wolfsberg. "Wir wünschen unserer Karin alles Gute für den kommenden Lebensabschnitt und bedanken uns herzlich für ihr Engagement", so Bgm. Alois Trummer.

Der Kindergarten, der erst im Jahr 2016 eröffnet wurde, platzt mittlerweile bereits aus allen Nähten. Daher wird für den Herbst provisorisch eine dritte Gruppe eingerichtet, ehe mit einem Zu- und Umbau begonnen wird. Dass die Kinder einen großen Stellenwert haben, sieht man auch daran, dass die Gemeinde für sechs Wochen eine Ferienbetreuung organisiert hat. Auch ein neuer Kinder- und Jugendtreff wird in Hainsdorf entstehen.