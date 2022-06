Ganz im Zeichen der Musik stand diese Woche die Franz Koringer Musikschule. Ein Querschnitt des musikalischen Könnens präsentierten die Schülerinnen und Schüler am Freitag in der Innenstadt unter dem Motto "Klingendes Leibnitz". Auch das B(R)G Leibnitz startete mit einem Mini-Konzert in den Tag.

LEIBNITZ. Vom 20. bis 24. Juni fand die Woche der steirischen Musikschulen statt. Und so nutzte auch die Franz Koringer Musikschule mit Direktor Josef Ferk die Gelegenheit, um das vielseitige musikalische Können der Schülerinnen und Schüler im lockeren Rahmen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die Jugendlichen unterhielten am Freitag mit zünftiger Musik am Hauptplatz in Leibnitz.

Foto: Reiterer

Während das Jugendorchester vor dem Rathaus in Leibnitz am Freitagvormittag ein kurzes Konzert gab, war das Flötenensemble am Hauptplatz unterwegs und unterhielt die Passanten beim Einkaufen und beim Verweilen in den Gastgärten mit schwungvoller Musik.

Auch das Jugendorchester haben wir gefilmt:

Weitere Schwerpunkte in der Woche der Musikschule: Am Dienstag hieß es um 18 Uhr "Manege frei" im Kulturzentrum Leibnitz und anschließend spielte die Franz Koringer Big Band auf. Am Mittwoch standen die Blockflötenakrobaten & Friends im Kulturzentrum auf der Bühne. Weiter ging es am Donnerstag mit "Guitars of tomorrow" im "Wohnzimmer Leibnitz".

Mini-Konzert des B(R)Leibnitz

Auch die Schülerinnen und Schüler der 4H des B(R)G Leibnitz gaben am Freitag ein Mini-Konzert vor dem Rathaus und bekamen dafür viel Applaus. Begleitet wurden sie von ihrem Lehrer Manfred Rechberger.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter:

www.musikschulservice.steiermark.at

Hier geht es zum Video:

