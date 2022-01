Nach dem gestrigen Polizeieinsatz in Leibnitz konnten die zwei Jugendlichen (14 und 15 Jahre) aus dem Bezirk Leibnitz, die einen Amoklauf ankündigten, von der Polizei zum Sachverhalt einvernommen werden.

LEIBNITZ. Für großes Aufsehen sorgte am Dienstagmorgen, dem 18. Jänner 2022, bekanntlich der Großeinsatz der Polizei im Leibnitzer Stadtgebiet - die Woche Leibnitz berichtete . Zwei Jugendliche drohten mit Gewalttaten in einer Schule. Beiden Schülern wird der Tatbestand der Gefährlichen Drohung zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Graz hat die Einlieferung der beiden Jugendlichen in die Justizanstalt Graz-Jakomini angeordnet.

Erste Ermittlungsergebnisse

Laut Auskunft der Polizei konnten die zwei Jugendlichen zum Sachverhalt einvernommen werden. Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge bestand niemals eine ernsthafte Gefahr für Personen.

Jugendlichen fühlten sich gemobbt

Laut den eigenen Angaben der Jugendlichen wurden sie in der Schule gemobbt. Das wäre auch der Grund untereinander geführter Gespräche sowie die Ankündigung von Gewalttaten gewesen.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts sind weitere Ermittlungen obligat zu führen. Zu diesem Zweck stellten Leibnitzer Kriminalisten auch die Handys der Verdächtigen sicher. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der festgenommenen Jugendlichen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.