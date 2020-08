Statt der beliebten Schwammerltage setzt das Organisationsteam heuer auf enge Kooperation mit der Jugend in den Leibnitzer Schulen.

LEIBNITZ. Ungebrochen beliebt sind die Schwammerltage in Leibnitz, die im Vorjahr das 10-Jahr-Jubiläum feierten. Und so wurde in den Jahren dank der Unterstützung der Stadtgemeinde Leibnitz und den unermüdlichen Einsatz vieler ehrenamtlicher Schwammerlexperten viel Wissenswertes über Pilze an tausende interessierte Besucher vermittelt.

Schwerpunkt an Schulen

2020 ist bekanntlich anders: Coronabedingt werden die Anfang September geplanten Schwammerltage heuer in der gewohnten Form am Grottenhof nicht stattfinden. „Wir werden versuchen, neue Wege einzuschlagen und eine Kooperation mit Schulen zum Thema ‚Pilze‘ starten", betont Mitorganisator NAbg. Josef Muchitsch.

Ziel ist es, junge Menschen in Vorträgen für Pilze zu begeistern, tolle Pilotprojekte gemeinsam mit den Leibnitzer Schulen zu erarbeiten und letztendlich so "junge Pilze-Guides" bis zur nächsten Schwammerl-Saison 2021 auszubilden. "Es gilt, das Wissen über Pilze an alle interessierten jungen Menschen weiterzugeben. Aber auch für Erwachsene wird esspezielle Vorträge von unseren Pilz-Experten über das richtige Schwammerlsuchen und darüber, welche Schwammerl genießbar sind und wie man sie am bestenzubereiten kann, geben. Wir freuen uns schon jetzt auf ein reges Interesse aus der Bevölkerung", so Muchitsch.

Begeistert von der Leibnitzer Idee zeigt sich auch Uwe Kozina, Präsident des "Arbeitskreises Heimische Pilze (AHP): "Gerade Pilze sind ein hervorragendes Thema, damit Jugendliche verschiedene natürliche Lebensräume erkunden." Gemeinsam mit dem Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark wurden vom AHP von 1991 bis 2010 in der Steiermark genau 20 meist mehrtägige Seminare "Zur Ökologie der Pilze" angeboten. "Über 300 Lehrpersonen haben daran teilgenommen, viele davon sind auch jetzt noch bei unseren Exkursionen dabei", betont Uwe Kozina, der den Arbeitskreis nach dem Tod von Schwammerlexperte Harald Kahr übernahm. Weiterhin sehr engagiert im Team ist Gattin Hannelore Kahr.

Regeln im Wald beachten

Organisator Gerhard Wagner:

„Trotz der Absage unserer mittlerweile bekannten Schwammerltage in Leibnitz wollen wir als Organisatoren die Menschen weiter motivieren, sich dem Thema 'Pilze' zu widmen. Aus diesem Grund appellieren wir auch weiterhin an alle Schwammerlsucher, sich an unsere ‚10 Gebote‘ zu halten.“

Bgm. Helmut Leitenberger freut sich über die Neuausrichtung der Schwammerltage: „Ich war von der Geburtsstunde der Schwammerltage an von der Idee begeistert. Deshalb war es für uns als Stadtgemeinde selbstverständlich, dass wir diese tolle Veranstaltung unterstützen. Ich freue mich, dass über das neue Programm verstärkt die Jugend über das Thema ‚Pilze‘ informiert werden soll. Danke an alle Verantwortlichen für das unermüdliche Engagement. Ich bin stolz, dass sich Leibnitz immer mehr zur ‚Pilzhauptstadt in Österreich‘ entwickelt.“

Besondere Anerkennung für die Leibnitzer Schwammerltage

Die zehn Gebote des Schwammerlsuchens