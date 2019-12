Neuer Bauhof für die Gemeinde Oberhaag

Im Mai dieses Jahres wurde mit den Bauarbeiten begonnen, und schon am Jahresende war man fertig: Der neue Bauhof und das Heizwerk in der Gemeinde Oberhaag, etwas außerhalb des Ortszentrums, sind betriebsbereit.

Auf einer Gesamtfläche von 6.000 Quadratmetern sind die beiden neuen Gebäude entstanden. "Wir hatten noch nie einen eigenen Bauhof, sondern haben unsere Geräte und Fahrzeuge bisher immer an drei unterschiedlichen Standorten untergebracht. Mit dem Neubau kann die Arbeit optimiert werden", betont Bürgermeister Ernst Haring.

Mehr Platz für Geräte

Da sich die Anforderungen in den Jahren immer weiter gesteigert haben, sind auch die Maschinen größer geworden. Diese hatten in den alten Gebäuden kaum noch Platz. Vor allem im Winterdienst ist der neue Bauhof praktisch, da alles an einem Ort untergebracht ist. Immerhin müssen die vier Außendienstmitarbeiter ein Straßennetz von rund 140 Kilometern betreuen.

Das neue Heizwerk ist bereits seit Mitte Oktober im Betrieb und versorgt alle öffentlichen Gebäude (Gemeindeamt, Schulgebäude etc.) mit nachhaltiger Wärme. "Das Holz für die Hackschnitzelheizung wird ausschließlich von Bauern aus unserer Gemeinde gekauft", stellt Bgm. Haring klar. Um den Bauhof und das Heizwerk gut erreichen zu können, wurde eine neue Straße errichtet. Die Außendienstmitarbeiter können ihre Fahrzeuge künftig in einem Carport unterstellen.

Die Kosten für den Bauhof belaufen sich auf rund 2,8 Millionen Euro, wobei die Gemeinde Oberhaag dank des Einsatzes von Bgm. Ernst Haring eine Million Euro Förderung vom Büro Schützenhöfer erhält. Das Heizwerk kostet rund 2,1 Millionen Euro, wobei auch hier mit einer Förderung von 25 Prozent gerechnet werden kann.