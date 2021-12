Pünktlich einen Tag vor Weihnachten – quasi als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk – übergaben der Lions Club Leibnitz und die Firma Porsche Leibnitz einen neuen VW Caddy an die Stadtgemeinde Leibnitz.

LEIBNITZ. Hans und Kurt Otter von Porsche Leibnitz und Peter Tschernko als Präsident des Lions Clubs Leibnitz, unterstützten mit großzügigen Spenden den Ankauf des neuen „Essen auf Rädern“-Fahrzeuges. So wird es auch in Zukunft möglich sein, jeden Tag Essen in die Haushalte von mehr als 30 Leibnitzer:innen zu bringen.

„Insgesamt bekommen im Gemeindegebiet von Leibnitz etwa 50 Personen täglich ein warmes Essen zugestellt.

Auch die Leibnitzer Schulen werden mit dem Mittagessen für die Kinder beliefert. Die Essenszustellung übernehmen zum größten Teil die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes Leibnitz. Nun mit einem neuen, größeren Fahrzeug“, erklärt Bürgermeister Helmut Leitenberger sichtlich erfreut.

