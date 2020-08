Am 8. August ist der Tag der Paradeiser: Steirische Bauern begeistern Bevölkerung mit großer Vielfalt an köstlichen Sommerparadeisern. Jeder findet seine Lieblingssorte mit kurzen Transportwegen.

Ochsenherz-Paradeiser sind der Sommerhit. „Bei den Sommerparadeisern sind die steirischen Bauern besonders innovativ. Neben den Dattel-, Rispen-, Cherry- und herkömmlich runden Paradeisern, erobern vor allem die Ochsenherz-Paradeiser die Herzen der Steirerinnen und Steirer. Sie sind der fruchtige Sommerhit des Jahres“, unterstreicht Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Maria Pein. Der Absatz dieser meist herzförmigen Fleischparadeiser mit ihrem fruchtig-süßlichen Aroma hat sich zuletzt sogar verdoppelt. Weitere Höhenflüge werden erwartet.

Sommerparadeiser aus bäuerlicher Hand: Guter Geschmack ist jetzt erntefrisch. Sommerparadeiser haben von Juni bis Oktober Saison, sind sonnengereift, wachsen in humusreicher Erde und sind von bäuerlicher Hand in den kleinstrukturierten Betrieben gezogen. „Die vielen Sonnenstunden sorgen dafür, dass sie ihr fruchtiges Aroma ausgesprochen gut ausbilden. Im August sind die köstlichen Ochsenherz-Fleischparadeiser, die süßen Cherry-Paradeiser, die kugelrunden Salatparadeiser sowie länglichen Dattelparadeiser erntefrisch und reich an gesunden Inhaltsstoffen in den Regalen und auf den Märkten“, unterstreicht die Vizepräsidentin.

Wohlgefühl mit Paradeisern

Nicht nur große Geschmackfreuden, sondern auch jede Menge Wohlgefühl stecken in den sonnengereiften Sommerparadeisern. Denn: Paradeiser enthalten besonders viel Zink, dass unser Körper für die Herstellung des Nerven-Botenstoffes Serotonin benötigt. Serotonin sorgt für unser Wohlgefühl. Außerdem enthalten sie viel Wasser, die wichtigen Vitamine A, B, C und E sowie reichlich Lycopin und Fruchtsäuren sowie 17 Mineralstoffe.

Schnelle, gesunde und erfrischende Küche

Paradeiser sind in der Küche vielseitig verwendbar In sehr kurzer Zeit lässt sich ein steirisches Gazpacho, eine erfrischende kalte Paradeis-Suppe auf den Tisch bringen. Mit steirischen Sommer-Paradeisern lassen sich unzählige, leichte Sommergerichte kreieren. Salatvariationen, kalte und warme Suppen, Soßen und vieles mehr. In Kombination mit Pasta, Geflügel, Fisch oder anderem Gemüse entstehen in kürzester Zeit wahre Köstlichkeiten.

Zahlen und Fakten

Sommerparadeiser sind das Lieblingsgemüse der Österreicherinnen und Österreicher. Im Schnitt werden pro Kopf und Jahr 29,2 Kilogramm gegessen, das ist beinahe eine Verdoppelung in den vergangenen 20 Jahren. Die etwa 70 steirischen Paradeiser-Bauern haben 2019 6.800 Tonnen dieser erlesenen Früchte kultiviert, das ist ein starkes Zehntel der österreichischen Gesamternte. 500 Tonnen davon sind Ochsenherz-Paradeiser. Die Steiermark ist nach Wien, dem Burgenland und Niederösterreich das viertwichtigste Paradeiser-Anbauland Österreichs.