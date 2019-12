Österreichischen Weinbruderschaft bei Johannesweinkost in Silberberg

Am 27. Dezember durften wir Silberberger bei der Johannesweinkost besondere Gäste begrüßen.

LEIBNITZ. Den neuen Jahrgang am Tag des hl. Johannes zu segnen und anschließend zu verkosten, gehört zu den wunderbaren Traditionen der steirischen Weinbauern. Die Gamlitzer Weinbauern waren diesmal in Leibnitz unterwegs. In Silberberg wurden sie von Dir. Reinhold Holler begrüßt und von Kellermeister Ing. Klaus Fischer zur den Jahrgang geführt. Besonders interessiert waren dabei die Gäste der Österreichischen Weinbruderschaft, Komturei Steiermark, geleitet von Hans Mehrl. Das Silberberger Team präsentierte neben den neuen Gebietsweinen auch interessante Fassproben und spannten so einen Bogen über die Vielfalt und die Aufgaben, als Landesweingut und Ausbildungsstätte für die jungen steirischen Weinbauern. Nach dem Essen ging es weiter zum Weingut Kodolitsch.