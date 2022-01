Der verletzte Habichtskauz, dem ein Flügel abgenommen wurde, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Aufgrund der winterlichen Temperaturen bleibt er vorübergehend noch zur Pflege auf Storchenstation in Tillmitsch.

TILLMITSCH. Gut mit den Menschen angefreundet hat sich der verletzte Habichtskauz, der nur durch eine Operation überlebte und sich auf der Storchenstation in Tillmitsch befindet.

"Die Wunde ist gut abgeheilt und der Kauz bleibt noch bei uns und wird langsam auf sein neues Zuhause in der Obersteiermark vorbereitet", so Helmut Rosenthaler. Der Habichtskauz verbringt täglich auch schon einige Zeit in der freien Natur.