In den Bezirken Leibnitz und Südsteiermark bietet das Mobile Palliativteam Hilfe und Unterstützung für Patienten mit unheilbaren Erkrankungen im häuslichen Umfeld, sowie in den örtlichen Pflegeheimen.

Medizinische Versorgung, Pflege, Krankheit und Tod. Seit knapp zwei Jahren bringt man mit diesen Begriffen vor allem die aktuell noch immer vorherrschende COVID-19-Pandemie in Verbindung. Viele weitere Erkrankungen und die damit verbundenen Schicksale sind in der vergangenen Zeit oftmals in den Hintergrund gerückt. Doch gibt es eine Vielzahl von Menschen, welche mit schwerwiegenden Diagnosen zu kämpfen haben und tagtäglich auf medizinische Versorgung, pflegerische Maßnahmen und soziale Unterstützung angewiesen sind.

Das mobile Palliativteam Südsteiermark

Hier kommt das Paliativteam der Südsteiermark ins Spiel, dieses arbeitet interdisziplinär und besteht aus:

2 Ärzten

5 diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen

1 Person in der Sozialarbeit

1 Person in der Teamassistenz

1 Person des ehrenamtlichen Hospizvereines Steiermark.

Dieses arbeitet in Kooperation mit der Palliativkoordination Steiermark, dem Hilfswerk Steiermark, dem LKH Südsteiermark, sowie dem ehrenamtlichen Hospizverein der Steiermark zusammen.

Palliativbetreuung in Zeiten der Pandemie

"Natürlich hatten wir zu Beginn die Befürchtung, dass die Patientenbetreuung unter den Regelungen betreffend der COVID-19-Pandemie leiden wird", erzählt Elisabeth Fuchs-Wurzinger, Koordinatorin und diplomierte Gesundheits-und Krankenpflegeperson im mobilen Palliativteam Südsteiermark. "Durch das enorme Engagement der intramuralen Gesundheitseinrichtungen, vor allem der umliegenden Intensivstationen, konnte jedoch ein Großteil der Akutkrankenfälle abgefangen werden."

Unter strengsten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, sowie einer telefonischen Symptomerhebung vor Stattfinden eines Hausbesuches, war es möglich, sämtliche Beratungen und medizinische Behandlungen hinsichtlich belastender Symptome, pflegerische Maßnahmen, alternativmedizinische Anwendungen, sowie die Begleitung der Erkrankten und deren Angehörigen auf körperlicher, emotionaler und psychischer Ebene während der gesamten Pandemie-Zeit aufrecht zu erhalten.

Spezielle Schutzausrüstungen wurden bereits im Jahr 2020 von der Trägerorganisation Hilfswerk Steiermark zur Verfügung gestellt und finden im einzelnen Bedarfsfall Anwendung. "Unsere jährliche Gedenkfeier für die Angehörigen unserer Verstorbenen findet seit Beginn der Pandemie leider nicht mehr statt", bedauert Fuchs-Wurzinger. "Bis wir diese wieder veranstalten können, haben wir uns jedoch eine liebevolle Erinnerung überlegt, welche wir den trauernden Angehörigen auf dem Postweg zukommen lassen."

Weiterbildung motiviert!

Trotz zwei schwieriger beruflicher, gesellschaftlicher und persönlicher Jahre blieben die Mitarbeiter des mobilen Palliativteams aktiv. Zwei Mitarbeiterinnen konnten im März 2022 den Basislehrgang Palliative Care erfolgreich abschließen.

Das könnte dich auch interessieren:

15 Jahre Eltern-Kind-Zentrum Leibnitz