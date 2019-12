Peruanische Weihnachten in der VS Ratsch

Die Kinder und Lehrerinnen der VS Ratsch a.d.W. kamen heuer in den Genuss eines ganz besonderen Weihnachtsprojektes: Carlos Escobar Pukara und Valentina Nistor machten mit peruanischen Weihnachtsliedern und Bräuchen vertraut. Dabei durften die Schüler mit peruanischen Basstrommeln und Panflöten gemeinsam mit Carlos musizieren. Den Höhepunkt fand dieses Projekt bei der Abschlusspräsentation vor einem begeisterten Publikum.

