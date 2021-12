Polizeieinsatz am Montagabend, 27. Dezember 2021, in der Schmiedgasse in Leibnitz: Die Beamten nahmen einen 22-Jährigen fest, dem mehrere Strafrechtsdelikte vorgeworfen werden. Der Mann widersetzte sich der Festnahme, bedrohte die einschreitenden Polizisten und verletzte einen davon sogar leicht.

LEIBNITZ. In der Schmiedgasse in Leibnitz warf ein Mann (22) am Montagabend, dem 27. Dezember, einen Feuerlöscher auf die Fahrbahn, worauf die Landesleitzentrale der Polizei (LLZ) die Polizisten gegen 20.20 Uhr in die Schmiedgasse beordete. Als die Beamten vor Ort eintrafen, nahmen sie mehrere Sachbeschädigungen wahr.

Die Polizei informiert: Dort abgestellte Pkws waren mit Löschpulver bedeckt, auf einer Windschutzscheibe war ein Hakenkreuz gezeichnet.

Bei einer Wohnung stellten die Beamten einen beschädigten Türkranz sowie eine Keramikfigur fest. Aufgrund der Spurenlage des Löschpulvers war ein Verdächtiger schnell ausgeforscht.

Ermittlungen vor Ort

Vor Ort geführte Ermittlungen ergaben, dass der sichtlich alkoholisierte Verdächtige in seiner Wohnung geringe Mengen an Cannabis besaß. Er zeigte sich ahnungslos und machte Androhungen, einen Polizisten mit einem Messer zu verletzen.

Als er während der Sachverhaltsaufnahme tatsächlich in Richtung mehrerer in der Wohnung herumliegenden Küchenmesser zuging, stellten sich die Polizisten ihn in den Weg. Daraufhin reagierte der 22-Jährige äußerst aggressiv.

Der Festgenommene widersetzte sich der Polizei heftig und wehrte sich aktiv mit Kopf- und Fußtritten.

Festnahme

Polizisten nahmen ihn daraufhin fest und transportierten ihn zum Dienstkraftfahrzeug. Der Festgenommene widersetzte sich heftig und wehrte sich aktiv mit Kopf- und Fußtritten. Diesen Widerstand setzte er auch im Dienstkraftfahrzeug sowie in der Polizeiinspektion Leibnitz fort. Immer wieder versuchte er die Beamten mit Kopf- und Fußtritten zu verletzen, beleidigte und bespuckte diese. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen an seiner Hand. Der 22-Jährige steht im Verdacht, mehrere Strafrechtsdelikte begangen zu haben. Einen Alkotest verweigerte er.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.

