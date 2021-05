Grauenvoll: Amtstierärzte stellten am Mittwochvormittag, dem 26. Mai 2021, die qualvolle Haltung von Rindern in einem landwirtschaftlichen Betrieb fest. Das Landwirtehepaar wird angezeigt.

ST: JOHANN IM SAGGAUTAL. Eine füchterliche Entdeckung machten Amtstierärzte der BH Leibnitz am Mittowchvormittag in St. Johann im Saggautal. Bei der Überprüfung eines landwirtschaftlichen Betriebes wurden im Stall sechs verwahrloste Kühe vorgefunden, die offenbar bereits über einen längeren Zeitraum qualvoll gehalten worden sein dürften. "Die noch lebenden Rinder standen in etwa 25 Zentimeter tiefer Gülle und wiesen einen äußerst schlechten gesundheitlichen Zustand auf", heißt es laut ersten Informationen. Ein Rind war bereits verendet und lag im Stall. Die Amtstierärzte erklärten wegen Gefahr im Verzuge die Abnahme der Rinder.

Drei Rinder an Händler übergeben

Drei Rinder konnten lebend einem Händler übergeben werden, der diese bis zu weiteren Verfügungen unterbringt. Zwei Kühe mussten noch vor Ort durch den Amtstierarzt notgeschlachtet werden, da sie nicht mehr aufstehen konnten und unter besonderen Qualen litten.

Die Besitzer des Betriebes, ein 61-Jähriger und dessen 56-jährige Gattin, werden angezeigt.

