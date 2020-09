Die Obersteirische Zeitung berichtet am 4. Dezember 1946 über das Meisterschaftsspiel zwischen Leoben und Leibnitz:

Sonntagvormittag standen sich im Verband bestimmten Wiederholungsspiel zur Meisterschaft Leoben und Leibnitz neuerdings gegenüber. Das auf dem eisenhart gefrorenen Boden Gezeigte war nicht überragend, bewegte sich jedoch in fairen Bahnen. Plötzlich hatten sich anscheinend die Gemüter der Spieler zu sehr erhitzt, denn in der 20. Minute der zweiten Spielhälfte kam es zu einem regelrechten Boxkampf wegen der Unsportlichkeit eines Leibnitzers zwischen Schwarz und Gigerl. Das Publikum war auch nicht mehr zu halten, drang in das Spielfeld ein und es kam zu einer durchaus nicht spannenden, dafür widerlich anmutenden „Massenschlacht“ mit anschließender Verfolgung des Leibnitzer Spielers. Nur den Dazwischentreten der Funktionäre des Turn- und Sportvereines Leoben, der Sicherheitswache und einiger Vernünftiger aus dem Publikum ist es zu danken, dass es nicht zu einer Katastrophe kam. Das Publikum sollte sich endlich darüber klar werden, dass durch solche Exzesse nur dem eigenen Verein geschadet wird. Was auf dem Spielfeld geschieht, ist ausschließlich die Angelegenheit der Spieler und des Schiedsrichters. Ihnen muss man es überlassen, Differenzen in Ordnung zu bringen. Die spielschwächeren Leobner lieferten wieder einmal ihr Traditionsziel schöne Kombinationszüge bis zum 16-Meter-Raum und als Abschluss kein Torschuss. Lediglich Schwarz und Linhart durchbrachen manchmal diese Norm, während Stadler überhaupt keine Ahnung hatte, was man von ihm wollte, wenn man ihm den Ball zuspielte. Die Deckung arbeitete sehr brav und die Verteidigung war Homschak das Um und Auf. Bei den Leibnitzern war Hudy, Gigerl, Rannacher I und II sowie Sgerm die Besten.

Schiedsrichter Buchta stellten sich folgende Mannschaften; Leoben:

Fritsch, Homschak, Simetschnig, Kastel, Wenzl, Gritsch, Stadler, Ondra, Pirker, Linhart, Schwarz.

Leibnitz:

Huly, Gigerl, Schmalhart, Rannacher I, Robitsch, Schweitzberger, Rannacher II, Sgerm, Emdi, Konetschnig, Burgay, Eberhart.

Spielverlauf:

Das Spiel wird fast ständig von den Leobnern diktiert, die im Feldspiel den Gästen hoch überlegen sind. Die ganze Ausbeute besteht aber nur in einem Tor, das Ondra zum Urheber hat. Nach Seitenwechsel das gleiche Bild. Leoben bedrängt, kann jedoch keinen zählbaren Erfolg erzielen. Die Leibnitzer kommen einmal durch und Konetschnig gleicht aus. Gleich darauf kommt es zu dem erwähnten Vorfall. Bei Wiederbeginn ist das Spiel offener. In der 30. Minute gibt es ein Foul im Strafraum der Gäste und den diktierten Elfmeter schießt Linhart unhaltbar ein. Die Leibnitzer erholen sich, drängen auch zeitweise und knapp vor dem Spielende macht Wenzel im 16-Meter Raum Hand, die Strafe ist ein Elfmeter gegen Leoben, den Gigerl zum Ausgleich verwandelt. Trotz beiderseitiger Anstrengungen ändert sich an dem Resultat 2 : 2 nichts mehr.