In 5. Generation führen Adelheid und Dominic Maier den landwirtschaftlichen Betrieb in Heiligenkreuz/Waasen.

HEILIGEN KREUZ AM WAASEN. Wo Liebe gesät wird, wächst Freude empor. Dieses Zitat bringt die Lebensphilosophie des Maier-Hofs (auch bekannt als Sterzbauer) in Kleinfelgitschberg in der Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen bestens auf den Punkt. Adelheid Maier und Sohn Dominic führen den landwirtschaften Betrieb bereits in fünfter Generation. "In unserem Familienbetrieb steckt viel Herzblut in den hausgemachten Produkten. Die Liebe und Freude, mit der wir unseren Hof führen, kann man auch bei den Produkten am Teller schmecken", betont die innovative Familie, die als Leitspruch für den Hof "Wos G'scheit's für di und mi!" auserkoren hat.

Die stolzen Urgroßeltern Maria und Rupert Maier mit Mariella

"Wir haben für unsere Tiere eine natürliche Umgebung geschaffen, in der sie Platz haben, um sich gesund und kräftig entwickeln zu können. Unseren Schweinen und Rindern steht ganzjährig eine Freifläche zur Verfügung, auf der sie sich bewegen und ihren Instinkten folgen können", erzählt Jungbauer Dominic Maier. Im Sommer fressen die Rinder auf Weideflächen frisches Gras und die Schweine können sich in einem Becken suhlen.

Im Maier-Hofladen wartet ein umfangreiches Angebot.

"Die ausgewogene Fütterung, Bewegung und das längere stressfreie Wachstum unserer Tiere spiegelt sich in der Fleischqualität wider. Das entwickelte intramuskuläre Fett und eine schöne Marmorierung sind ein Zeichen für einen vollen Geschmack eines zarten wie auch saftigen Fleisches", freuen sich die Betriebsinhaber.

Hofeigene Fleischerei

Die Schlachtung findet in der neuerbauten hofeigenen Fleischerei statt, wodurch der Stress für die Tiere minimiert und unnötige Transportwege vermieden werden. In der Fleischerei werden, neben Frischfleisch, auch verschiedenste Spezialitäten für eine herzhafte Jause hergestellt. "Ein zarter Speck oder ein knackiges Selchwürstel, bei uns ist für jeden Gaumengenuss etwas dabei. Passend zur leckeren Jause gibt’s bei uns auch selbsthergestellte Säfte, wie auch Edelbrände und Liköre aus unserer zugehörigen Obstplantage", laden Adelheid sowie Dominic Maier mit Partnerin Nadine zu einem Besuch im Hofladen ein.

