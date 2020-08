Der Naturschutzbund Oberösterreich warnt anlässlich des Tages der Katzen vor dem Aussterben des Luchses. Die Gefahr geht von den Menschen aus. Illegale Verfolgung und Tötung müssen bekämpft werden, fordert der Naturschutzbund. Es ist Zeit, darüber nachzudenken, wie wir das Überleben der Geschöpfe der Natur sichern können. Waren es früher wirtschaftliche Interessen, welche eine legal verordnete Ausrottung bestimmter Wildtiere forderten, sind es heute die nutzlosen Sonntagsjägerinnen und Sonntagsjäger, welche die Tiere mit ihrem Getöse stören. Weit schlimmer ist der skrupellose Wilderer, dem Töten geschützter Arten Spaß macht. Das hat nichts mit dem Berufsbild des Jägers zu tun, der notwendig ist, für Ordnung in der Natur zu sorgen.

Änderung des Jagdgesetzes zum Schaden der Natur:

Gesetz vom 13. Dezember 1898, wirksam für das Herzogtum Steiermark, betreffend die Schonzeit des Wildes und die Abänderung einzelner, das Jagdwesen regelnden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen.

§ 5.

Wenn sich in einem Jagdgebiete die Verminderung einer Wildgattung im Interesse der durch dieselbe geschädigten Land- und Forstwirtschaft als notwendig herausstellt, so hat die politische Bezirksbehörde über Antrag der Gemeindevertretung, der Servituts-Berechtigten oder des Jagdberechtigten oder von Amts wegen diese nötigenfalls ziffernmäßig festzustellenden Verminderung anzuordnen, die zunächst vom Jagdberechtigten selbst während der Schonzeit durchzuführen ist.

Wenn der Jagdberechtigte der behördlichen Anordnung nicht oder in nicht entsprechender Weise nachkommt, kann die politische Bezirksbehörde auf dessen Kosten andere sachverständige und vertrauenswürdige Personen mit der Ausführung der Anordnungen betrauen.

Dem Jagdberechtigten ist es gestattet, Tiere (Kahlwild), die in landwirtschaftlichen Kulturen erheblichen Schaden anrichten (Schadentiere) innerhalb der Monate Mai, Juni, Juli auch ohne besondere Bewilligung oder Auftrag abzuschießen. Der erfolgte Abschuss ist binnen 24 Stunden der politischen Behörde anzuzeigen.

Mit dieser Gesetzesänderung hatte der Gesetzgeber den Bewohnern des Waldes den Krieg erklärt.

Die mörderische Abschussliste 1877:

Ausweis über das 1877 zum Abschuss gelangte Wild, getrennt in nützliches und schädliches Haar- oder Federwild. Für Dalmatien fehlen die Daten, weil die Jagd frei ist und der Abschuss nicht zu ermitteln war. Von den Jagdergebnissen in den übrigen Ländern ist zu bemerken, das bei der Jagd auf nützliches Wild Böhmen die größte Jagdausbeute an Rot- und Damwild, an Rehen, Hasen, Kaninchen, Birkwild, Fasanen und Feldhühnern, Tirol an Gämsen, Murmeltieren, Schnee- und Steinhühnern, Galizien an Schwarzwild, Wachteln, Wald- und Moosschnepfen, sowie an Wildenten, Steiermark an Auerhähnen und Haselwild, und schließlich Krain [Slowenien] die größte Ausbeute an Wildgänsen aufzuweisen hatte.

Vom schädlichen Wild kamen von Bären 22 in Galizien, 3 in Tirol und 1 im Küstenland zum Abschuss; Wölfe zeigten sich in großer Zahl (112) in Galizien und (43) in der Bukowina, in Krain wurden 30, im Küstenland 1 Stück geschossen. Luchse fielen in Galizien 4, in der Bukowina 3, in Oberösterreich und Steiermark je 1. An Füchsen, die in allen Ländern stark zum Abschuss gelangten, hat neben Galizien (4511) Niederösterreich die größte Zahl (3482) zu verzeichnen. Während hier Böhmen erst an dritter Stelle steht, war es in den meisten übrigen Wildgattungen nur zu reich im Verhältnis zu den übrigen Ländern. So betrug in ganz Cisleithanien [Gebiet, westlich der Leitha] die Zahl der geschossenen Iltisse 10411 und entfielen davon 6119 Stück auf Böhmen, für Katzen und Wiesel beträgt die Gesamtzahl 5930, von denen 4228in Böhmen zum Abschuss kamen. Von den Uhus per 1200 wurden 494, von den Habichten, Falken und Sperbern in der Gesamtmenge von 73066 Stück wurden 30971, endlich von den 24168 Eulen und Krähen 10414 Stück in Böhmen geschossen. Auch Fischottern wurden zumeist in Böhmen (220) Stück, Adler dagegen besonders in Galizien (215 vom Gesamtabschuss per 412 Stück), in den übrigen Ländern nur in geringer Zahl (in Niederösterreich 15 Stück) erlegt.

Abschussliste 1891:

1891 kamen zum Abschuss an Raubwild 69600 Stück Haarwild (hauptsächlich Füchse, Iltisse und Marder, dann Dachse und Fischotter, auch, meist in den Karpaten, Wölfe, Luchse und Bären) und 119500 Stück Federwild (wie Habichte, Falken, Sperber, dann Eulen, Uhus und Adler); ferner an Nutzwild 1, 290000 Stück Haarwild (meistens Hasen, dann Rehe, Kaninchen, Rotwild, Gämsen, Schwarzwild, Damwild und Murmeltiere und 1, 295000 Federwild (Rebhühner, Fasanen, Wachteln, Wildenten, Schneehühner, Schnepfen, Hasel-, Birk- und Auerwild, Steinhühner, Wildgänse).

Die Probleme, die wir heute mit der Wiederansiedlung geschützter Arten haben, gehen auf die unserer Vorfahren zurück. In unseren Wäldern ist es still geworden; totenstill, abgesehen vom Lärm der Biker.