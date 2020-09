Der Weinhüter in alten Zeiten:

Das Weinhüten steht im Zusammenhang mit der Weinlese. Unser Zeitwort „lesen“ geht zurück auf das Auflesen, Aufheben von Holzstäbchen, wie es beim Losen in altgermanischer Zeit üblich war. Diese Stäbchen, wohl meistens Buchenstäbchen, trugen Runenzeichen so ist auch der Begriff der Weinernte mit „lesen“ sachlich begründet.

Weinhüter Stützpunkte:

Als Stützpunkte für die Weinhüter entstanden in den Weinbergen einfache Bauten, die später zu Kellerstöckel mit Pressanlagen ausgebaut wurden. Solche Anlagen kannte man bereits in der Antike. Zum Schutz vor Menschen und Tieren, unter denen besonders die Füchse als Traubenliebhaber zu nennen sind, die sich bei der Traubenreife als ungebetene Gäste zum Traubenfraß einstellen, werden die Weinberge im Orient mit 1 bis 2 m hohen trockenen Steinmauern, die noch mit Dornen bewehrt sein können, eingefasst. Mitten darin baut man aus losen unbehauenen Steinen einen 5 bis 6 m hohen Turm, der oben eine mit Laubwerk oder Matten beschattete Hütte trägt, wo der Weinbauer zur Lesezeit sein Lager aufschlägt, um den Weinberg, den er von hier aus gut zu übersehen vermag, Tag und Nacht zu überwachen. Bei der diebischen Natur seiner Mitmenschen blieb dem orientalischen Bauern nichts anderes übrig, als diese Schätze sorgfältig zu bewachen; denn was er nicht hütet, erntet er auch nicht. Schon die unreifen Trauben liebten die alten Orientalen sehr, die er entweder roh oder mit Essig und reichlich Olivenöl angemacht als Salat aß. So zieht der Winzer zur Lesezeit mit Sack und Pack in die Weinberghütte hinaus, um hier mit seiner Familie solange zu hausen, bis alles aufgegessen oder verkauft ist. Das Kleinvieh wird in den Nächten im unteren Raum seines Wachtturmes untergebracht.

Da diese Hütten häufig erneuert werden müssen, so erscheinen sie schon eine Hiob (27.18) als ein Beispiel der Vergänglichkeit.

Auf einer Wandmalerei der Totenstadt Theben pflücken zwei Winzer Trauben, andere tragen sie in großen Körben weg und ein Knabe verscheucht mit einer hölzernen Klapper gefräßige Vögel.

In den römischen Weingegenden wachte zur Zeit der „vindemia“, der Weinlese, ein Weinhüter, „custos vinearius“ oder „custos vinearium“ genannt, je nachdem, ob er nur einen oder mehrere Weingärten bewachte. Der österreichische Flurpolizeidienst ist ebenfalls sehr alt. Bereits im 9. Jahrhundert traten heimische Fluraufseher auf.

Quellen:

Altes Testament, Hiob (27.18)

Artbewusstes Sprachdenken, Dr. Alfred Webinger, Graz, 1943.

Dipl. Ing. W. Kossarz, Melk a. d. D.