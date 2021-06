Die Seggauer Schlossmatineen nehmen im Leibnitzer Kulturprogramm einen fixen Platz ein. Bei Schönwetter finden diese erstmalig auf der Glockenwiese statt, bei Schlechtwetter im historischen Weinkeller.

LEIBNITZ. Die Seggauer Schlossmatineen nehmen wieder volle Fahrt auf. Diesmal sind es Flamencoklänge und mediterrane Melodien von "Música Ibérica", die am 20. Juni um 11 Uhr - erstmals auf der Glockenwiese - verzaubern werden. Passender könnte das Ambiente nicht sein, wenn vier hochkarätige, in ganz Europa gefeierte Musiker Werke von Luigi Boccherini, Diego Ortiz oder Paco Peña präsentieren und durch ihre Interpretation „musikalische Brücken in das magische Jenseits“ bauen.

Die Werke von Luigi Boccherini, Diego Ortiz, Paco Peña und auch Rafael Catalá werden durch die Interpretationen dieser Künstler zu musikalischen Brücken in das magische Jenseits.

Musikalitsche Vielfalt

Die Welt des Früh – bis Spätbarock taucht hier in einer anderen Dimension auf: Die unglaubliche Vielfalt an Rahmentrommeln und anderen aus dem Orient stammenden Perkussionsinstrumenten von Murat Coşkun, manchmal mit Obertongesang garniert; der geheimnisvolle Klang der Schlüsselfidel von Marco Ambrosini, wie ein Zauberruf aus vergangenen Zeiten; die 400 Jahre alte Violone von Jan Krigovský, streichelnd wie eine tiefberührende Brise und die Gitarre von Rafael Catalá, eingebettet zwischen Flamencoklängen und mediterranen Gesängen.

Bei diesen vier hochkarätigen, in ganz Europa gefeierten Musikern "dehnen sich die Ufer des Mittelmeers", welches dabei seine verschiedensten Gesichter zeigt: Iberisch, orientalisch, adriatisch.

Murat Coşkun – Orientale Perkussion

Marco Ambrosini – Schlüsselfiedel

Jan Krigovský – Violone

Rafael Catalá – Gitarren



Sonntag, 20. Juni, 11 Uhr, Glockenwiese Schloss Seggau (Bei Schlechtwetter im Weinkeller)

Seggauer Schlossmatineen: Música Ibérica

Flamencoklänge und mediterrane Melodien

