Sensationeller 4. Platz für den Musikverein Pichler Bau Gralla bei der Bundesmarschwertung

Im Juni 2019 präsentierten sich in Bischofshofen (Sbg) die Besten der besten Musikkapellen aus ganz Österreich, im Rahmen des 6. Bundeswettbewerbes „Musik in Bewegung“, Marschkunst auf höchster Stufe. Neben der vielseitigen Disziplin des Marschierens, wurde an beiden Wettbewerbstagen ein facettenreiches Programm der Musikkapellen geboten.

Der Musikverein Pichler Bau Gralla, als eine von nur zwei Musikkapellen aus der Steiermark, qualifizierte sich für die Teilnahme durch hervorragende Ergebnisse bei Bezirksmarschwertungen und durch den 3. Platz beim Landesbewerb im Vorjahr.

Er brillierte auch diesmal mit seinen Darbietungen. Die wochenlangen Vorbereitungen und zeitaufwendigen choreografischen und musikalischen Proben machten sich mehr als bezahlt. So erreichte man unter der Stabführung von Alexander Wabnigg, Kapellmeister Gerald Pronegg und Obmann Gerhard Haring den sensationellen 4. Platz bei dieser Bundeswertung. Zur Information: In Österreich gibt es 2.167 Musikkapellen.

Bürgermeister Hubert Isker, der zum Finale nach Bischofshofen nachreiste, war vom Ergebnis sichtlich bewegt und gratulierte zu diesem grandiosen Erfolg. “Wir alle sind stolz auf unsere Musikinnen und Musiker, die nicht nur die Marktgemeinde Gralla, sondern auch den Bezirk Leibnitz und das Land Steiermark so hervorragend vertreten und präsentiert haben“, so Isker.