Gemeinsam mit Bürgermeister Alois Trummer wurde diese Woche von Unternehmer Christian Größ der Grundstein für neue Eigentumswohnungen in Wolfsberg im Schwarzautal gelegt.



Insgesamt entstehen 17 moderne und hochwertige Eigentumswohnungen in zentraler ruhiger Grünlage. Bürgermeister Alois Trummer zum neuen Wohnbauprojekt: „Wir freuen uns sehr, dass mit dem neuen Projekt weitere Eigentumswohnungen entstehen. Die ersten Eigentumswohnungen in unserer Gemeinde, die im Vorjahr fertiggestellt und bezogen wurden, sind gut angekommen. Die Nachfrage nach Eigentum ist immer groß.“

Neues Projekt als Herzensanliegen



Für den Bauherrn Christian Größ ist es eine besondere Freude, in seiner Heimatgemeinde ein neues Projekt zu realisieren: „Mit dem „Projekt Schwarzautal 222“ möchte ich zusätzliche Eigentumswohnungen schaffen. Ich möchte den Bewohnern meiner Heimatgemeinde die Möglichkeit geben, qualitativ hochwertige Eigentumswohnungen kostengünstig erwerben zu können. Wie wir alle wissen, ist es sinnvoller und wirtschaftlicher in sein Eigentum zu investieren, als zu mieten.“