Das Steirerblatt vom 30. Dezember 1945. 1. Jahrgang Nr. 10. Wochenzeitung der Österreichischen Volkspartei.

"Das war ein hartes Jahr! Das waren harte Weihnachten 1945. Man braucht sie nicht zu schildern, jeder kennt sie. In neun Monaten ein einziges Ei, das ist symbolisch. Im kalten Zimmer stand der einsame Weihnachtsbaum, an Gaben mangelte es, der Weihnachtsschmaus bestand doch meist aus Kartoffeln. Harte, harte Zeiten! Aber der Steirer besiegt sie. Er kann auch Hart sein, bei kleinen Unbilden raunzt er, wenn´s aber ernst wird, beißt er die Zähne zusammen schweigt und rechnet er. „Was habe ich verloren? Was kann ich gewinnen?“ Und siehe: Da glättet sich seine sorgendurchfurchte Miene, da straffen sich seine abgemagerten Glieder, da strahlt ein klares Leuchten aus seinen frohen Augen, da jubelt´s in ihm. „Und haben wir auch noch so viel eingebüßt, haben sie uns auch beraubt, betrogen und schmählich entwürdigt, unser teuerstes Gut haben sie uns doch nicht nehmen können, unser teuerstes gut, aus dem wir immer wieder Kraft schöpften und auch jetzt wieder schöpfen werden, unser teuerstes Gut, ohne das war gar nicht wären, was wir sind! Wir haben sie noch und werden sie immer haben: unsere Heimat!“ Draußen braust der Sturm durch die Nacht über Schnee und Eis. Drinnen sitzen die Steirer still im Kreis, der eine beginnt „Hoch vom Dachstein an“, alle fallen ein. Und groß und leuchtend wie das Tagesgestirn steigt eine Vision vor ihnen auf, mit offenen Augen träumen die Steirer den trostreichen, wunderschönen Traum von der ewigen unvergänglichen steirischen Heimat.

Ja, „Hoch vom Dachstein an“ beginnt unsere Landeshymne. Ja, ein Bergvolk sind wir. Das bezeugen unsere unerschrockenen Soldaten, Zäh im Angriff, unerschütterlich in der Verteidigung. Das bezeugen unsere herben trutzigen Frauen, unsentimental, nicht affektiert, natürlich von echtem Gefühl und gesundem Hausverstand; Romane erleben sie nicht sehr viele, aber sie heiraten.

Unsere Weidmannslust bezeugt unsere Spiel- und Singfreude. Was ein echter Steirer ist, der lernt sozusagen früher schießen und jodeln und Schnadahüpfel machen und Komödie spielen als Lesen und Schreiben. Das wir ein Bergvolk sind, ein uraltes Bergvolk, bezeugen alle diese gemauerten Marterln und Pestsäulen und schöngeschmiedeten Friedhofskreuze, die silbergrauen Schindeldächer unserer Kirchen, die Wälle und Mauern unserer alten Städtchen.

Das bezeugt unsere selbstgefertigte steirische Tracht. Und wenn wir auch heute nicht mehr unsere Schuhe aus Holz schnitzen, deren Oberteile aus Binsen, die Mäntel aus Gräsern und Lindenbast, die Hüte aus feuchten Buchenschwämmen verfertigen, der steirische Loden wird von unseren Bauern noch immer selbst erzeugt, den Flachs riffeln sie noch immer selbst und rösten und dörren und hecheln und brecheln und spinnen und weben ihn. Mühsame Arbeit! Uralte Bauernarbeit die auch in allen den anderen steirischen Hausindustrien den ererbten Formen- und Farbensinn unserer Ahnen offenbart."

Damals waren die Steiermärkerinnen und Steirer anscheinend noch resilient; was die Kinder empfanden, interessierte niemand.