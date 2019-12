Steirischer Advent in der Pfarrkirche Leibnitz

LEIBNITZ. Eine sehr berührende Einstimmung auf das Weihnachtsfest konnten am 4. Adventsonntag zahlreich erschienene Konzertbesucher in der Pfarrkirche Leibnitz genießen. Martina Tretnjak am Hackbrett und Paul Tretnjak auf der Steirischen umrahmten mit viel musikalischem Feingefühl die von Andrea Kager-Schwar vorgetragenen weihnachtlichen Texte.

Ein gelungener Abschluss des Kulturjahres der Pfarre Leibnitz.