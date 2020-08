Ein 86-Jähriger wurde Freitagabend, 28. August 2020, im Zuge einer großangelegten Suchaktion leicht verletzt gefunden.

ALLERHEILIGEN BEI WILDON. Bedienstete eines Pflegeheimes erstatteten kurz vor 20:00 Uhr bei der Polizei die Anzeige, dass der 86-jährige Bewohner abgängig sei. Bei dem darauffolgenden Sucheinsatz waren die Feuerwehren Allerheiligen bei Wildon, Wildon und Feiting mit insgesamt 52 Kräften im Einsatz. Weiters wurden über die Landesleitzentrale der Polizei zwei Diensthundestreifen zum Einsatz gebracht. Ebenso wurde über die Flugeinsatzstelle Klagenfurt der Polizeihubschrauber FLIR Libelle 4, ausgestattete mit einer Wärmebildkamera, angefordert.

Beim Sucheinsatz konnte die abgängige Person von der Besatzung des Hubschraubers in einem Maisacker wahrgenommen werden und die Einsatzkräfte zum Fundort gelotst werden. Der 86-Jährige lag am Boden eines Maisackers und wies eine Platzwunde am Kopf auf. Er war ansprechbar und wurde in das LKH Südsteiermark - Standort Wagna eingeliefert. Der Abgängige wohnte erst eine Woche im Pflegeheim und bewegte sich gerne im Freien. Weitere Erhebungen zu seiner Abgängigkeit sind noch notwendig.