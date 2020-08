In ganz Österreich engagieren sich viele Tierschützer, Ehrenamtliche und Tierhalter für den Tierschutz. Umgekehrt erweisen sich auch unsere tierischen Freunde immer wieder als Helden des Alltags – besonders in der aktuellen Situation. Fressnapf Österreich zeichnet das Engagement von Mensch und Tier auch 2020 mit dem „Tierisch engagiert“-Award aus. Bis 14. August können engagierte Projekte und tierische Helden in drei Kategorien nominiert werden.

Auch 2020 vergibt Fressnapf den „Tierisch engagiert“-Award für besondere Tierschutzprojekte und tierische Heldentaten. Engagierte Menschen und Organisationen sind bis zum 14. August eingeladen, sich mit ihren Projekten im Sinne des Tierschutzes zu bewerben. Schulklassen, Kinder und Jugendliche können mit ihren Tier- oder Naturschutzprojekten in der Kategorie „Junge Tierschützer“ gewinnen. In der Kategorie „Tierische Helden“ sucht Fressnapf Tiere, die durch große oder kleine Heldentaten das Leben von Menschen bereichert haben. Die Sieger werden von einer Experten-Jury ausgewählt und mit Preisen im Gesamtwert von über 25.000 Euro unterstützt. „Die Beziehung zwischen Mensch und Tier ist etwas ganz Besonderes. Gerade in Zeiten wie diesen ist eine Mensch-Tier-Beziehung besonders wichtig. Daher ist es uns ein großes Anliegen, all jene zu ehren, die diese Verbindung mit ihrem unermüdlichen Einsatz erhalten und fördern“, erklärt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

Der "Tierisch engagiert"-Award 2020 wird in drei Kategorien vergeben:

1. Tierschutz-Engagement des Jahres: Aus jedem Bundesland werden Tierschützer für wirkungsvolle und nachhaltige Tierschutz-Projekte geehrt. Jedes Siegerprojekt wird mit 2.500 Euro unterstützt.

2. Tierische Helden: Besondere Geschichten von tierischen Helden werden geehrt und erhalten Fressnapf-Gutscheine im Wert von 2.500 Euro (aufgeteilt auf 1.250 Euro für Platz 1, 750 Euro für Platz 2 und 500 Euro für Platz 3).

3. Junge Tierfreunde: 2.500 Euro für eine Schulklasse, Kinder oder Jugendliche, die sich für ein Projekt im Rahmen des Tier- oder Naturschutzes engagieren.