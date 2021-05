Ein tödlicher Arbeitsunfall dürfte sich bereits am 27. Mai in Ehrenhausen ereignet haben. Ein 46-jähriger Weingartenarbeiter aus Slowenien dürfte mit einem Traktor abgestürzt sein.

EHRENHAUSEN/OTTENBERG. Zum Unfallhergang sind keine weiteren Informationen bekannt, doch bei Weingartenarbeiten dürfte der Slowene mit dem Weingartentraktor abgestürzt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Am 28. Mai 2021, gegen 18:30 Uhr wurde der verunglückte Arbeiter im Bereich eines abschüssigen Waldstücks in Ottenberg, neben dem abgestürzten Weingartentraktor liegend, aufgefunden. Der Mann hatte schwere Verletzungen erlitten und dürfte an massiven Brustkorbverletzungen verstorben sein. Die verständigte Notärztin konnte nur mehr den Tod des 46-Jährigen feststellen.

Angehörige wurden verständigt, ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft gab den Leichnam zur Beerdigung frei.

Das könnte Sie auch interessieren:

Polizeiinspektion Leibnitz klärte zwei Einbruchsdiebstähle auf