Tragisch: Bei Arbeiten auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen verunglückte ein 31-Jähriger am Mittwochnachmittag, dem 19. Jänner 2022, in St. Veit in der Südsteiermark tödlich.

ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK. Der Notarzt kämpfte heute Nachmittag um das Leben eines 31-Jährigen, der in Sankt Veit in der Südsteiermark, der bei Arbeiten an seinem Traktor eingeklemmt wurde. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos, der Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen 14 Uhr arbeitete ein 31-Jährige allein auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen an seinem Traktor. Dabei wollte er die Anhängerkupplung von der Halterung lösen.

Zu diesem Zweck stand der Mann zwischen dem Traktor und der angekoppelten Kippmulde. Beim Lösen der Anhängerkupplung dürfte der 31-Jährige versehentlich den Hebel zum Hochheben der Kippmulde betätigt haben, woraufhin er zwischen der Traktorkabine und der Mulde eingeklemmt wurde.

Nachbar verständigte Rettung

Gegen 14.20 Uhr bemerkte ein 46-jähriger Nachbar den Mann und verständigte sofort die Rettung. Sämtliche Bemühungen des Notarztes um das Leben des Verletzten blieben erfolglos.

