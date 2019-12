Seit 1986 wird das Friedenslicht aus Bethlehem nach Österreich geholt und in die Welt hinaus getragen.

HEIMSCHUH. Der Freiwilligen Feuerwehr Heimschuh kam heuer als Veranstalter eine besondere Ehre zuteil: Rund 340 Jugendliche aus 57 Freiwilligen Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Leibnitz fanden sich bei der Schutzengelkirche in Heimschuh mit ihren Betreuern ein, um das Friedenslicht abzuholen und am 24. Dezember in ihren Gemeinden zu verteilen.

Im Rahmen eines feierlichen Festaktes wurde das "Licht aus Bethlehem" von Pfarrer Krystian Puszka gesegnet. BR Fritz Partl konnte dazu zahlreiche Ehrengäste begrüßen, unter ihnen Heimschuh-Bgm. Alfred Lenz, NAbg. Joachim Schnabel und LAbg. Bernadette Kerschler. Für musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Heimschuh. Die Kinder des Kindergartens Heimschuh überraschten mit einem weihnachtlichen Gedicht. Auch zahlreiche Bürger nahmen an der Feierstunde teil.