WAGENDORF/ST. VEIT IN DER SÜDSTEIERMARK. Ein 12jähriger fuhr am 10.08.2020 gegen 16:30 Uhr mit seinem Wakeboard am „Wakepark Planksee“ in Wagendorf am dortigen Rundkurs über ein künstliches Hindernis (Slider). Dabei rutschte er mit dem Wakeboard

seitlich vom Hindernis, prallte rücklings auf das Hindernis und stürzte anschließend in das Wasser. Der Junge wurde von der FF Wagendorf mittels Schaufeltrage aus dem Wasser geborgen, vom Notarzt erstversorgt und anschließend in die Kinderklinik des LKH Graz verbracht.